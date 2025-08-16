Was für eine Hitze – gut, dass es im Rems-Murr-Kreis mit Badeseen, der Rems und mehreren Freibädern viele Orte zum Abkühlen gibt. Eine Übersicht mit Tipps.
16.08.2025 - 16:04 Uhr
Die Temperaturen klettern seit einigen Tagen immer wieder in schweißtreibende Höhen – gut, dass es im Rems-Murr-Kreis gleich mehrere Orte gibt, an denen man sich abkühlen kann. Sechs Badeseen versprechen naturnahen Badespaß – dazu kommen noch das Flüsschen Rems und mehrere Freibäder im Landkreis. Unsere Übersicht zeigt, wo man sich besonders gut erfrischen kann.