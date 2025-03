Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen sorgen für volle Straßen, Parks und Cafés. Beliebte Treffs im Rems-Murr-Kreis und wie lange das Frühlingswetter bleibt.

Chris Lederer 08.03.2025 - 17:54 Uhr

Endlich Sonne! Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen haben am Wochenende zahlreiche Menschen ins Freie gelockt. Ob auf dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß – überall in den Parks, an Seen und in den Innenstädten herrschte reges Treiben. Am Ebnisee in Kaisersbach machten viele Biker einen Boxenstopp.