Mehrere Einbrüche hielten die Polizei im Rems-Murr-Kreis am Wochenende auf Trab. Besonders skurril: Diebe stahlen Burgerpatties, Süßigkeiten und einen riesigen Kupfertopf.

Im Rems-Murr-Kreis haben Einbrecher am Wochenende nicht nur durchwühlte Schubladen hinterlassen, sondern auch kuriose Spuren. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen wurden gleich mehrere Einbrüche registriert – mit einer Beute, die nach Kindergeburtstag oder Grillabend klingt. Neben Bargeld verschwanden auch Süßigkeiten, ein Meter großer Kupfertopf und tiefgekühlte Burgerpatties.

In Kirchberg an der Murr verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag Zugang zu einer Gaststätte im Backnanger Weg. Ihre Beute: Burgerpatties und Süßigkeiten im Gesamtwert von etwa 140 Euro. Ein Motiv bleibt unklar, der Kühlschrank war offensichtlich interessanter als die Kasse. Die Polizei Backnang bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Süßigkeiten statt Technik: Diebe hinterlassen 1000 Euro Schaden

Auch in Winnenden schlugen Diebe ungewöhnlich zu. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag drangen sie in ein Vereinsheim in der Wiesenstraße ein. Doch statt Technik oder Alkohol stahlen sie lediglich einige Süßigkeiten, verursachten dabei aber einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 entgegen.

Kurios ging es auch in der Eugenstraße in Kernen-Rommelshausen zu: Dort verschwand zwischen Donnerstag und Freitag ein etwa ein Meter breiter Kupfertopf aus einem Vorgarten. Der Polizeiposten Kernen ermittelt und ist unter der Telefonnummer 07151/41798 erreichbar.

Einbruch im Pflegeheim: Täter stehlen Bargeld und Wertgegenstände

Deutlich konventioneller verlief ein Einbruch in ein Pflegeheim in der Stettener Straße in Kernen. In der Nacht auf Samstag verschafften sich Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und stahlen Bargeld sowie Gegenstände im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei Fellbach bittet um Hinweise an die 0711/57720.

Ähnlich erging es einer Bäckerei am Theodor-Heuss-Platz in Winnenden. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurden dort mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Auch in Plüderhausen brachen Täter in eine Firma ein und nahmen einen niedrigen vierstelligen Betrag mit. Das Polizeirevier Schorndorf ist unter 07181/2040 erreichbar.

In Weinstadt-Großheppach blieb der Schaden überschaubar. Zwischen Freitagnachmittag und -abend brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Ginsterweg ein. Ob überhaupt etwas entwendet wurde, ist laut Polizei Waiblingen noch unklar – der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.