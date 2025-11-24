Mehrere Einbrüche hielten die Polizei im Rems-Murr-Kreis am Wochenende auf Trab. Besonders skurril: Diebe stahlen Burgerpatties, Süßigkeiten und einen riesigen Kupfertopf.
24.11.2025 - 09:25 Uhr
Im Rems-Murr-Kreis haben Einbrecher am Wochenende nicht nur durchwühlte Schubladen hinterlassen, sondern auch kuriose Spuren. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen wurden gleich mehrere Einbrüche registriert – mit einer Beute, die nach Kindergeburtstag oder Grillabend klingt. Neben Bargeld verschwanden auch Süßigkeiten, ein Meter großer Kupfertopf und tiefgekühlte Burgerpatties.