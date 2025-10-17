Das Theaterstück „Tatort Telefon“ klärt über die Maschen von Telefonbetrügern auf. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von der Kreissparkasse Waiblingen.
17.10.2025 - 13:00 Uhr
Die Zahl von Betrugsfällen und -versuchen ist seit Jahren hoch. Kriminelle greifen dabei tief in die Trickkiste und suchen sich häufig gezielt ältere Menschen als Opfer heraus. Das Theaterstück „Tatort Telefon“, das laut einer Mitteilung der Kreissparkasse Waiblingen unter anderem von der Stiftung des Geldinstituts gefördert wird, soll über diese Betrugsmaschen aufklären. Kürzlich fand eine Aufführung in Berglen-Oppelsbohm statt. In diesem Jahr sind noch drei weitere Vorstellungen im Rems-Murr-Kreis geplant.