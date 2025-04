Ab Anfang April wird in vier Bundesstraßentunneln im Rems-Murr-Kreis geschrubbt und gewartet – für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Autofahrer müssen sich auf nächtliche Vollsperrungen und Umleitungen einstellen.

Frank Rodenhausen 01.04.2025 - 11:34 Uhr

Ruß, Reifenabrieb, Staub: Was sich Tag für Tag durch tausende Fahrzeuge in den Tunnelröhren des Rems-Murr-Kreises ansammelt, wird von Anfang April an mit Hochdruck entfernt. Wie das Landratsamt Rems-Murr mitteilt, startet der alljährliche Frühjahrsputz in den Röhren der zwei wichtigen Verkehrsadern der Region, der B 14 und der B 29. Betroffen sind der Kappelbergtunnel, der Leutenbachtunnel sowie der Grafenberg- und der Sünchentunnel.