Trotz Ausbildungsstart im September bleiben viele Lehrstellen offen. Warum sich eine Bewerbung noch lohnt – und wie man kurzfristig noch einen Platz ergattern kann.

Im Rems-Murr-Kreis zeigt sich der Ausbildungsmarkt auch im September noch aufnahmebereit. Wie die Agentur für Arbeit Waiblingen mitteilt, sind mehr als 800 Ausbildungsstellen weiterhin unbesetzt – Wochen nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres. Besonders gefragt sind laut der Agentur Berufe im Einzelhandel, Lagerbereich oder Lebensmittelhandwerk. Doch auch Pflege, Handwerk und technische Berufe böten nach wie vor Einstiegsmöglichkeiten.

Hintergrund ist ein Trend, der sich schon im Arbeitsmarktreport für August abzeichnete: Viele Jugendliche im Kreis schwanken noch zwischen Ausbildung, Studium oder freiwilligem sozialen Jahr. Von den rund 2400 gemeldeten Ausbildungsstellen blieben damals rund 1000 unbesetzt – eine Entwicklung, die nicht nur den Ausbildungswilligen Sorgen bereitet, sondern auch den Betrieben, die händeringend nach Nachwuchs suchen.

Ausbildungsplatz finden – auch nach dem offiziellen Start möglich

Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie die Last-Minute-Ausbildungsbörse, die am kommenden Mittwoch, 17. September, in Waiblingen stattfindet. Zwischen 13 und 17 Uhr lädt die Arbeitsagentur in ihr Berufsinformationszentrum in der Mayenner Straße 60 ein. Dort treffen Jugendliche und junge Erwachsene direkt auf Unternehmen, die auch jetzt noch Azubis suchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Mit unserer Börse bieten wir jungen Menschen eine Plattform, um spontan mit Betrieben in Kontakt zu treten – und mit etwas Glück gleich mit einem Ausbildungsvertrag nach Hause zu gehen“, erklärt Ralf Steeg, Geschäftsführer Operativ der Waiblinger Arbeitsagentur. Auch Berufsberaterinnen und Berater seien vor Ort, um Tipps zu Bewerbung, Vorstellungsgespräch und Alternativen wie Einstiegsqualifizierungen zu geben.

Junge Menschen können in Waiblingen direkt mit Verantwortlichen von Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen. Foto: Gottfried Stoppel

Letzte Chance auf eine Ausbildung 2025: Hier gibt es noch Stellen

Auch das Handwerk nutzt die Gelegenheit, um seine Karrieremöglichkeiten sichtbar zu machen. Im Rahmen des „Tages des Handwerks“ präsentieren sich einige Betriebe mit praktischen Einblicken vor Ort. In vielen Gewerken – vom Bau über Kfz bis zur Sanitärtechnik – werden Nachwuchskräfte dringend gebraucht. Die Börse soll so nicht nur vermitteln, sondern auch begeistern.

Praktikumswoche Oktober: Berufsorientierung durch echte Erfahrung

Dabei geht es nicht nur um das Jetzt, sondern auch um eine langfristige Perspektive. Wer sich nach wie vor orientieren möchte, findet im Oktober ein weiteres Angebot, das gezielt auf Einblick und Berufserkundung setzt – mit der Praktikumswoche in Baden-Württemberg.

Veranstaltet vom Arbeitgeberverband Südwestmetall, in Kooperation mit Kammern, Landesregierung, Bundesagentur und dem Netzwerk „SCHULEWIRTSCHAFT“, ermöglichen die Praktikumswochen vom 13. bis 31. Oktober Jugendlichen ab Klasse 8 Tagespraktika in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie. Auch während der Schulzeit kann man teilnehmen – mit offizieller Freistellung.

Michael Kempter, Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Rems-Murr, betont: „Wer Berufe live erlebt, trifft bessere Entscheidungen. Die Praktikumswoche ist ein Kompass für junge Talente – und eine Brücke für Betriebe, die Nachwuchs suchen.“ Besonders im technisch-gewerblichen Bereich eröffneten sich dadurch Perspektiven, die in klassischen Bewerbungsprozessen oft übersehen würden.

Praktika in der Metall- und Elektroindustrie – jetzt Plätze sichern

Die Anmeldung erfolgt online über die Plattform www.praktikumswoche.de. Das Prinzip ist einfach: Jeden Tag schnuppern die Teilnehmenden in ein anderes Berufsfeld. So lassen sich unterschiedliche Tätigkeiten vergleichen. Ohne Druck, aber mit direkter Erfahrung. Für die Betriebe ist das eine willkommene Gelegenheit, junge Menschen in der Praxis zu erleben.

Angesichts des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, frühzeitig Talente zu gewinnen. Die Praktikumswoche bietet dafür ein niederschwelliges, gut organisiertes Format und gleichzeitig eine konkrete Perspektive für viele Jugendliche, die noch auf der Suche nach dem passenden Berufseinstieg sind.

Jetzt aktiv werden – der Ausbildungsmarkt bietet noch Chancen

Wer sich jetzt entscheidet, kann den verspäteten Einstieg noch schaffen. Die Kombination aus Last-Minute-Börse im September und Praktikumswoche im Oktober bietet jungen Menschen in der Region eine doppelte Chance: kurzfristig ins Berufsleben starten – oder langfristig die Weichen für 2026 stellen. Klar ist: Wer wartet, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Möglichkeiten.

Chancen für Kurzentschlossene

Ausbildungsstellenbörse

Am 17. September von 13 bis 17 Uhr lädt die Agentur für Arbeit Waiblingen zur Last-Minute-Börse ins Berufsinformationszentrum in der Mayenner Straße 60 ein. Jugendliche können sich dort ohne Anmeldung direkt mit Betrieben austauschen, die noch freie Ausbildungsplätze anbieten. Berufsberaterinnen und Berufsberater stehen zusätzlich für Gespräche bereit und informieren auch über alternative Einstiegsmöglichkeiten.

Praktikumswochen

Vom 13. bis 31. Oktober finden in ganz Baden-Württemberg die Praktikumswochen statt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 können sich über die Plattform www.praktikumswoche.de anmelden und an mehreren Tagen unterschiedliche Unternehmen kennenlernen. So lassen sich verschiedene Berufsfelder ausprobieren – mit der Möglichkeit, sich dafür auch vom Unterricht befreien zu lassen.