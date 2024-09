Im Ochsenbach sind die Rinder los. Sie richten Schäden an Autos und Gärten an. In einem anderen württembergischen Ort flüchtet ein Jungbulle vor einer Metzgerei.

red/dpa 13.09.2024 - 15:37 Uhr

In zwei Orten in Baden-Württemberg haben entlaufene Rinder für Ärger gesorgt. Eine Herde hatte im Kreis Sigmaringen dem Namen der Ortschaft Ochsenbach alle Ehre gemacht. Rund ein Dutzend Rinder seien dort von einer Weide entflohen, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten in der Ortschaft Kotspuren an einem Auto, einen verwüsteten Gemüsegarten und einen herunter getrampelten Zaun hinterlassen.