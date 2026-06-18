Beschädigte Autos, ein flüchtiger E-Scooter-Fahrer und eine verletzte Seniorin: Die Polizei ermittelt in vier Fällen. Einer sorgt besonders für Aufsehen.
18.06.2026 - 09:41 Uhr
Wer einen Schaden verursacht, muss bleiben. Doch genau das geschah in mehreren Fällen im Rems-Murr-Kreis nicht. Innerhalb von zwei Tagen registrierte die Polizei vier Unfallfluchten – von beschädigten Autos bis hin zu einer verletzten Fußgängerin. Sie alle fanden im Bericht des Polizeipräsidiums Aalen vom Donnerstagmorgen Niederklang.