Beschädigte Autos, ein flüchtiger E-Scooter-Fahrer und eine verletzte Seniorin: Die Polizei ermittelt in vier Fällen. Einer sorgt besonders für Aufsehen.

Wer einen Schaden verursacht, muss bleiben. Doch genau das geschah in mehreren Fällen im Rems-Murr-Kreis nicht. Innerhalb von zwei Tagen registrierte die Polizei vier Unfallfluchten – von beschädigten Autos bis hin zu einer verletzten Fußgängerin. Sie alle fanden im Bericht des Polizeipräsidiums Aalen vom Donnerstagmorgen Niederklang.

In Waiblingen wurde demnach am Montagnachmittag ein grauer Mercedes-Benz C250 in der Neustadter Hauptstraße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten Wagen vermutlich beim Ausparken zwischen 16 und 17.30 Uhr. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist bislang unklar.

5000 Euro Schaden in Winnenden

Auch in Winnenden blieb ein beschädigtes Auto zurück. In den Schwaikheimer Wiesen wurde am Montag zwischen 7 und 17 Uhr ein schwarzer Opel Corsa E vermutlich beim Ausparken getroffen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Nur einen Tag später kam es in Schwaikheim zu einem ähnlichen Vorfall. In der Bahnhofstraße wurde ein geparkter blauer BMW X1 zwischen 16.15 und 17.20 Uhr am Außenspiegel beschädigt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Aalen geschah der Zusammenstoß vermutlich beim Vorbeifahren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch hier setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Fußgängerin von E-Scooter erfasst

Besonders brisant verlief ein Vorfall am Mittwochabend in Kernen im Remstal. Gegen 19.20 Uhr war ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg der Waiblinger Straße im Ortsteil Rommelshausen unterwegs. Dort kollidierte er mit einer 71 Jahre alten Fußgängerin.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Richtung Bahnhof, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt. Statt Hilfe zu leisten oder seine Personalien anzugeben, verschwand er vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und hofft auf Zeugenhinweise. Hinweise zum Vorfall in Waiblingen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen. Für die Fälle in Winnenden und Schwaikheim ist das Polizeirevier Winnenden unter 07195/6940 erreichbar. Hinweise zum E-Scooter-Unfall in Kernen im Remstal nimmt das Polizeirevier Fellbach unter 0711/57720 entgegen.