Fossile Heizungen raus, Wärmepumpe rein? Zwischen dem 20. und 24. Oktober bietet die Energieagentur Rems-Murr kostenlose Beratung zur Heizungsumrüstung an.
18.10.2025 - 06:17 Uhr
Die Energiepreise steigen, das Klima kippt – und viele Hausbesitzerinnen und -besitzer fragen sich: Soll ich jetzt umrüsten? Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wärmepumpe, die laut Angaben der Energieagentur Rems-Murr nicht nur klimafreundlicher, sondern langfristig auch günstiger arbeitet als fossile Heizsysteme. Zwischen dem 20. und 24. Oktober beraten Expertinnen und Experten der Agentur telefonisch – kostenlos, produktneutral und individuell.