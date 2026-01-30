Rems-Murr-Kreis: Warum die Abfallwirtschaft von Waiblingen nach Schorndorf zieht

In der Stuttgarter Straße 110 in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) herrscht Aufbruchstimmung. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) zieht aus – allerdings nur vorübergehend. Von Montag, 2. Februar, an ist die Verwaltung in der Silcherstraße 39 in Schorndorf zu finden. Der Grund: Ein Umbau, der die angespannte Situation der Sonderpädagogischen Bildungszentren im Rems-Murr-Kreis verbessern soll.

In dem Gebäude, das bislang nicht nur die AWRM, sondern auch Teile des technischen Landratsamts beherbergte, beginnt in Kürze eine umfassende Sanierungsphase. Bis Anfang 2027 soll hier nicht nur modernisiert, sondern auch erweitert werden – und zwar mit einer Nutzung, die bisherige Verwaltungsflächen in eine Bildungslandschaft verwandelt.

Fröbelschule platzt aus allen Nähten

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen rund 100 Schülerinnen und Schüler der Fröbelschule Fellbach in das Gebäude einziehen. Die Schule für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf stößt seit Jahren an ihre Kapazitätsgrenzen. 204 Schüler wurden zuletzt gezählt – doppelt so viele wie noch 2016. Klassenzimmer sind Mangelware, der Schulalltag eine tägliche Improvisation .

Die AWRM zieht für etwa ein Dreivierteljahr aus. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Neubau kam aus Kostengründen nicht infrage, ein schneller Anbau war ebenfalls unrealistisch. Also suchte der Rems-Murr-Kreis nach Alternativen – und fand sie in eigenen Räumlichkeiten in der Nachbarkommune. In Waiblingen soll nun ein multifunktionales Lernzentrum entstehen: Klassenräume, Rückzugsorte, Bewegungsräume – integriert in ein Verwaltungsgebäude. Der Vorteil: Synergien, kurze Wege und eingesparte Flächenkosten.

AWRM zieht nach Schorndorf: Kurzzeitige Service-Einschränkungen

Bis es so weit ist, weicht die AWRM mit ihrer gesamten Verwaltung nach Schorndorf aus. Der Umzug erfolgt Ende Januar. Währenddessen ist die Behörde telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. Auch die Online-Services wie Sperrmüllanträge oder Tonnenbestellungen pausieren kurzzeitig – zwischen dem 30. Januar und dem 2. Februar.

Der AWRM-Umzug auf einen Blick

Wann? Umzug der AWRM-Verwaltung zum 2. Februar

Umzug der AWRM-Verwaltung zum 2. Februar Wohin? Neuer Übergangsstandort: Silcherstraße 39, Schorndorf

Neuer Übergangsstandort: Silcherstraße 39, Schorndorf Wie lange? Rückkehr der AWRM nach Waiblingen voraussichtlich Anfang 2027

Rückkehr der AWRM nach Waiblingen voraussichtlich Anfang 2027 Was ist zu beachten? Online-Services vom 30. Januar bis 2. Februar nicht verfügbar

Online-Services vom 30. Januar bis 2. Februar nicht verfügbar Postadresse? Bleibt: Stuttgarter Straße 110, 71332 Waiblingen

Ab dem 2. Februar sollen die Dienste wieder regulär laufen – nun eben mit Schorndorf als neuem Übergangsstandort. Die Öffnungszeiten bleiben laut einer Mitteilung der AWRM unverändert. Und auch die Postadresse in Waiblingen gelte weiterhin. Wer möchte, könne seine Briefe aber ebenso an die Silcherstraße in Schorndorf schicken.

„Andere Kreise müssen für Millionen Euro neue Schulgebäude hochziehen. Wir nutzen vorhandene Ressourcen“, sagte Landrat Richard Sigel bereits im März über das damals beschlossene Modellprojekt. Und tatsächlich: Der Umbau des AWRM-Gebäudes könnte ein Musterbeispiel dafür werden, wie Verwaltung und Bildungslandschaft ineinander greifen können – ganz im Sinne nachhaltiger Flächennutzung und kluger Investitionen.