Rems-Murr-Kreis Warum ein Hubschrauber zurzeit im Tiefflug über der Region unterwegs ist
Er fliegt dicht an Stromleitungen vorbei und sorgt für erstaunte Blicke. Hinter dem spektakulären Einsatz steckt ein wichtiger Auftrag.
Er fliegt dicht an Stromleitungen vorbei und sorgt für erstaunte Blicke. Hinter dem spektakulären Einsatz steckt ein wichtiger Auftrag.
Er kommt tief, sehr tief. Erst ist da nur ein fernes Knattern, dann steht der Hubschrauber plötzlich über der Landschaft, tastet sich an die Stromtrasse heran, Meter für Meter, Mast für Mast. Wer ihn in diesen Tagen im Rems-Murr-Kreis sieht, könnte an einen Notfall denken. Doch der Einsatz hat einen anderen Grund.