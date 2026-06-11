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Rems-Murr-Kreis Warum ein Hubschrauber zurzeit im Tiefflug über der Region unterwegs ist

Rems-Murr-Kreis: Warum ein Hubschrauber zurzeit im Tiefflug über der Region unterwegs ist
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Ein Hubschrauber zieht zurzeit seine Bahnen entlang von Stromleitungen im Rems-Murr-Kreis. Foto: Syna

Er fliegt dicht an Stromleitungen vorbei und sorgt für erstaunte Blicke. Hinter dem spektakulären Einsatz steckt ein wichtiger Auftrag.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Er kommt tief, sehr tief. Erst ist da nur ein fernes Knattern, dann steht der Hubschrauber plötzlich über der Landschaft, tastet sich an die Stromtrasse heran, Meter für Meter, Mast für Mast. Wer ihn in diesen Tagen im Rems-Murr-Kreis sieht, könnte an einen Notfall denken. Doch der Einsatz hat einen anderen Grund.

 

Wie der Stromnetzbetreiber Syna mitteilt, kontrolliert das Unternehmen seit Anfang der Woche wieder Hochspannungsleitungen aus der Luft. Bis voraussichtlich 19. Juni ist der Hubschrauber im Netzgebiet unterwegs. Geprüft werden Masten, Freileitungen und Isolatoren – also jene Bauteile, die meist unauffällig über Felder, Wälder und Ortschaften führen, aber im Alltag der Region eine zentrale Rolle spielen.

Hubschrauber kontrolliert Stromleitungen im Rems-Murr-Kreis

Die Flüge sehen spektakulär aus. Der Hubschrauber bewegt sich nur wenige Meter neben den 110.000-Volt-Leitungen. An Bord sitzt neben dem Piloten ein Netzexperte der Syna. Sein Blick wandert über Metall, Keramik, Seile und Schneisen. Gibt es Schäden an Masten? Sitzen die Isolatoren richtig? Wachsen Bäume zu nah an die Leitung? Sind Gebäude noch weit genug entfernt?

Die Kontrolle per Hubschrauber ergänzt die Prüfungen am Boden. Foto: Syna

Was von unten schwer zu erkennen ist, wird aus der Luft sichtbar. Die Kontrolle ergänzt die Prüfungen am Boden. Zusammen ergebe das ein sehr genaues Bild des Netzes, erklärt Syna-Servicemonteur Marco Eich. Der Vorteil: Die Leitungen müssen für die Inspektion nicht abgeschaltet werden. Der Strom fließt weiter, während oben die Rotorblätter schneiden.

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Rund 1050 Kilometer Hochspannungsfreileitungen mit etwa 2575 Masten werden abgeflogen. Das ist keine Spazierfahrt über die Region, sondern ein mehrstündiger Suchlauf am Himmel. Jede Auffälligkeit wird dokumentiert. Daraus entstehen später gezielte Instandhaltungsmaßnahmen.

Tiefflug erfordert höchste Präzision

Geflogen wird nicht nach starrem Kalender. Welche Trassen an welchem Tag dran sind, entscheidet sich nach Wetterlage. Wind, Regen oder schlechte Sicht können den Plan verschieben. Für die Einsätze arbeitet die Syna mit der Meravo-Luftreederei zusammen, deren Pilotenteams auf solche Flüge spezialisiert sind.

Für Anwohner bedeutet das: Es kann laut werden. Und es kann ungewohnt aussehen, wenn der Hubschrauber scheinbar dicht an den Leitungen steht. Schon bei früheren Kontrollen hatte die Syna betont, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Tierhalter sollten dennoch aufmerksam sein, wenn Pferde, Schafe oder Rinder nahe an Freileitungen stehen. Tieffliegende Maschinen können Tiere erschrecken.

Am Ende geht es bei den Flügen um etwas, das erst auffällt, wenn es fehlt: Versorgungssicherheit. Die Stromleitungen sind die stillen Adern der Region. Sie versorgen Haushalte, Betriebe und Kommunen – heute und in einer Energiewende, in der die Netze immer mehr leisten müssen.

Deshalb schaut die Syna jetzt wieder von oben hin. Nicht aus Nervenkitzel. Sondern damit unten das Licht anbleibt.

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