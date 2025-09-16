Immer wieder verschwinden Menschen unbemerkt aus Krankenhäusern. Die Rems-Murr-Kliniken setzen präventiv auf Technik sowie Schulung – und im Notfall auf die Polizei.
Menschen mit Demenz oder akuten Verwirrtheitszuständen verlieren im Krankenhausalltag leicht die Orientierung. Manche wissen nicht mehr, warum sie dort sind, erkennen die Umgebung nicht als Klinik – und machen sich auf den Weg, in der Hoffnung, nach Hause zu kommen, einen vertrauten Ort zu finden oder eine bekannte Person. Auch in den Rems-Murr-Kliniken ist es bereits vorgekommen, dass Patienten unbemerkt eine Station oder sogar das Gebäude verlassen haben und vermisst wurden.