Rems-Murr-Kreis Wer bei der Grundsteuer am meisten die Hand aufhält
Für die jährliche Belastung von Hausbesitzern spielt neben dem Hebesatz der Bodenrichtwert eine maßgebliche Rolle – was an Rems und Murr für krasse Unterschiede sorgt.
Das Leben wird für Häuslesbesitzer im Rems-Murr-Kreis immer teurer – auch weil die unter der Finanznot ächzenden Städte und Gemeinden den Immobilienbesitz zunehmend als Einnahmequelle erkannt haben. Um ihren laufenden Betrieb und nötige Investitionen in die Infrastruktur bezahlen zu können, halten die Kommunen bei der Grundsteuer die Hand auf – und präsentieren ihren Bürgerinnen und Bürgern mal mehr, mal weniger hoch ausfallende Rechnungen.