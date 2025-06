Unfall in Backnang Betrunkener fährt in Biergarten: Ein 53-Jähriger wird verletzt

Ein betrunkener Mercedes-Fahrer sorgt am Sonntagabend in Backnang-Steinbach für einen Schreckmoment: Beim Einparken rast der 51-Jährige in einen Biergarten. Ein Gast wird verletzt.