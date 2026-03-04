Rems-Murr-Südost Luca Flathau glänzt in Schorndorf als Vorleser
Der Sechstklässler des Schorndorfer Burg-Gymnasiums landet beim Vorlesewettbewerb im Bezirk Rems-Murr-Südost ganz vorne.
Der Sechstklässler des Schorndorfer Burg-Gymnasiums landet beim Vorlesewettbewerb im Bezirk Rems-Murr-Südost ganz vorne.
Vor einigen Wochen wurde bereits im südwestlichen Rems-Murr-Kreis der Sieger gekürt, ganz vorne beim Vorlesewettbewerb landete Peter Fischer vom Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach-Schmiden. Nun steht auch fest, wer im südöstlichen Rems-Murr-Kreis die beste Aussprache hat, die ideale Betonung findet und die Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten faszinieren kann. Er heißt: Luca Flathau.