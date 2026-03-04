Rems-Murr-Südost: Luca Flathau glänzt in Schorndorf als Vorleser

Vor einigen Wochen wurde bereits im südwestlichen Rems-Murr-Kreis der Sieger gekürt, ganz vorne beim Vorlesewettbewerb landete Peter Fischer vom Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach-Schmiden. Nun steht auch fest, wer im südöstlichen Rems-Murr-Kreis die beste Aussprache hat, die ideale Betonung findet und die Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten faszinieren kann. Er heißt: Luca Flathau.

Wie in jedem Jahr organisierte das Kulturforum Schorndorf auch heuer den Vorlesewettbewerb auf Kreisebene, bezogen auf den Bereich Rems-Murr Südost. Die Kandidaten trafen sich hierfür in der Schorndorfer Schlosswallschule.

Zum Start wird ein Text eigener Wahl vorgelesen

Der Vorlesewettbewerb wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in ganz Deutschland angeboten und Kinder aus den 6. Klassen aller Schularten können daran teilnehmen. Die Kinder lesen einen kurzen Text ihrer Wahl und einen unbekannten, von der Jury gewählten Text vor.

Das größere Auditorium flößte natürlich so mancher Vorleserin und so manchem Vorleser einigen Respekt ein. Doch die Nervosität legte sich meist schnell, kaum dass die Kandidaten angefangen hatten. Die anwesenden Begleitpersonen – Eltern, Geschwister und Freunde – waren jedenfalls beeindruckt von der starken Vorleseleistung aller Sechstklässler, und die Auswahl der Bücher machte Lust darauf, die Bücher selbst zu lesen.

Noch in diesem März folgt der Bezirksentscheid

Am Ende stand das Urteil der Jury fest: Sieger in Rems-Murr-Südost ist Luca Flathau vom Burg-Gymnasium Schorndorf. „Das Kulturforum Schorndorf wünscht ihm weiterhin viel Erfolg beim kommenden Bezirksentscheid im März“, heißt es in einer Mitteilung des eingetragenen Vereins, wenn die besten Vorleser aus der Region Stuttgart gegeneinander antreten.

In wenigen Wochen, nämlich im Mai, finden die Entscheide in den Ländern und somit auch in Baden-Württemberg statt. Im Bundesfinale im Juni lesen dann die 16 Landessiegerinnen und Landessieger um die Wette. Und wer weiß, vielleicht ist dann ein Rems-Murr-Vorlese-Star, also Peter Fischer oder Luca Flathau, mit von der Partie.