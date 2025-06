Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einem Balkonbrand gekommen. Vorsorglich wurden zwei Gebäude geräumt.

Rouven Spindler 06.06.2025 - 16:17 Uhr

In der Kelterstraße in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Freitagmorgen ein Balkonbrand ereignet. Das teilt die Polizei mit.