Remseck am Neckar

Einer 35-Jährige fällt in der Keplerstraße in Neckargröningen ein Mann auf, der sehr dicht hinter ihr herläuft. Als sich die Frau zu dem Unbekannten umdreht, hält der sein Glied in der Hand.

Julia Amrhein 26.08.2024 - 11:48 Uhr

Ein Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag sein Unwesen in Neckargröningen getrieben. Eine 35-Jährige lief gegen 14.30 Uhr die Keplerstraße entlang, als sie einen Mann bemerkte, der sehr dicht hinter ihr her lief. Sie drehte sich daraufhin zu ihm um – und musste feststellen, dass der Unbekannte masturbierte. Die Fußgängerin lief davon und alarmierte die Polizei.