Am Donnerstag eskaliert ein Streit in einer Asylunterkunft im Kreis Ludwigsburg. Die Polizei rückt mit einem Diensthund an, der einen aggressiven Bewohner in die Wade beißt.

Sebastian Winter 11.04.2025 - 13:23 Uhr

Ein lautstarker Streit zwischen Bewohnern einer Asylunterkunft in Remseck am Neckar-Neckargröningen (Landkreis Ludwigsburg) hat am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz geführt. In dessen Verlauf biss ein Polizeihund einem Beteiligten ins Bein.