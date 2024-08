Remseck am Neckar

Ein Bewohner in Remseck am Neckar hat statt seines Unkrauts eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Nachbarn und Polizei verhindern Schlimmeres.

Annika Mayer 23.08.2024 - 14:51 Uhr

Eine Hecke hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, vernichtete ein Bewohner im Martin-Buber-Weg im Stadtteil Aldingen Unkraut mit einem Bunsenbrenner, dabei fing eine Thuja-Hecke Feuer. Sie habe auf einer Länge von etwa drei Metern gebrannt.