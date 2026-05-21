Zum deutschen Fußball-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München werden Melanie Reichle aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) und Diane Hobusch, die in Wendlingen (Kreis Esslingen) wohnt, nicht nach Berlin fahren. Die beiden VfB-Anhängerinnen werden das Spiel an diesem Samstag gemeinsam mit rund 16.000 anderen Fans beim Public Viewing auf der Großleinwand verfolgen, die auf dem Museumshügel des Mercedes-Benz-Museums aufgebaut ist. Und natürlich werden sie die Kluft der „NeckarMädelz 1893“ tragen, die seit drei Wochen ein offizieller Fanclub des Vereins für Bewegungsspiele ausschließlich für Mädchen und Frauen sind.