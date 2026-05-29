Darauf haben die regelmäßigen Pendler wie auch Gelegenheitsfahrer lange gewartet. Genau genommen zwei Jahre, denn die umfassenden Sanierungsarbeiten auf dem Abschnitt der Bundesstraße zwischen Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis) liegen tatsächlich in den letzten Zügen. Das zuständige Regierungspräsidium hat jetzt verkündet, dass die „feierliche Verkehrsfreigabe“ für Mittwoch, 3. Juni, zur Mittagszeit stattfindet.

Zwischen Mai 2024 und April 2026 hat das Regierungspräsidium Stuttgart die B 29 zwischen Urbach und Lorch saniert. „Die Sanierung wurde mit der digitalen Arbeitsmethode des Building Information Modeling, abgekürzt BIM, pilothaft durchgeführt“, erläutert ein Sprecher des Regierungspräsidiums. Der Bund hat mit der Gesamtmaßnahme rund 22,5 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur investiert.

Endmarkierungen liegen in den letzten Zügen

Die eigentlichen Bauarbeiten sind nach Angaben der RP-Pressestelle bereits abgeschlossen. „Abschließend wird nun in den Pfingstferien im Baufeld der Gesamtmaßnahme die vorläufige Markierung zur Verkehrsfreigabe durch eine hochwertige und dauerhafte Endmarkierung ersetzt“, berichtet der Behördensprecher. Es handelt sich dabei um eine Wanderbaustelle.

Die Arbeiten finden immer tagsüber auf dem jeweils zu markierenden Fahrstreifen statt. Die B 29 wird durchgehend in beide Richtungen befahrbar sein. Die zu markierenden Auf- und Abfahrten sowie die Parkplätze werden kurzzeitig gesperrt. Markierungsarbeiten sind stark witterungsabhängig, sodass sich der genaue Ablauf an der Witterung orientiert.

Die Baustelle befindet sich de facto also in den letzten Zügen – es ist im Wortsinn wieder Licht am Ende des Tunnels, wenn man beispielsweise auf der B 29 hinter Schorndorf gen Osten unterwegs ist. Jetzt hat das Stuttgarter Regierungspräsidium auch einen Termin genannt, ab dem die Autofahrerinnen und Autofahrer endlich wieder halbwegs problemlos auf dieser Strecke unterwegs sein können.

Symbolische Freigabe durch die Regierungspräsidentin

Anlässlich der abgeschlossenen Sanierung wird die Regierungspräsidentin Susanne Bay am Mittwoch zur Mittagszeit gemeinsam mit Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, und Raimund Haser, Staatssekretär im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, den sanierten B-29-Abschnitt wieder für den Verkehr freigeben.

Dafür treffen sich die örtlichen und überörtlichen Honoratioren auf einem Parkplatz an der B 29 bei Plüderhausen. „Die Verkehrsfreigabe ist symbolischer Natur“, teilt die RP-Pressestelle auf Nachfrage noch mit. Sofern die letzten Markierungsarbeiten fertig sind, ist es deshalb sogar möglich, dass der Verkehr bereits kurz vor diesem genannten Termin am Mittwoch wieder ohne Komplikationen und Staus rollen kann.