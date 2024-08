So tickt Deutschlands bester Handballer

Renars Uscins ist der überragende deutsche Handballer bei den Olympischen Spielen. Gemeinsam mit Torhüter David Späth, dem zweiten U-21-Weltmeister, führte das Team ins Halbfinale gegen Spanien. Nun ist eine weitere Gala nötig.

Jochen Klingovsky 08.08.2024 - 14:13 Uhr

Nikola Karabatic und Renars Uscins sind beide außergewöhnlich gute Handballer, ansonsten haben sie nicht viel gemeinsam, was zuvorderst am Altersunterschied liegt. Uscins (22) wurde 2002 geboren, in dem Jahr hat Karabatic (40) sein erstes Länderspiel für Frankreich gemacht. Es war der Beginn einer eindrucksvollen Karriere mit drei Olympiasiegen sowie je vier WM- und EM-Titeln, die nun zu Ende gegangen ist. Wegen Renars Uscins.