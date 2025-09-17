 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Altwerden ist nichts für Feiglinge

Renitenztheater Altwerden ist nichts für Feiglinge

Renitenztheater: Altwerden ist nichts für Feiglinge
1
Anstrengend, na und? Elke Heidenreich. Foto: Stephan Pick

Ihr „Altern“ war das meistverkaufte Buch 2024. Elke Heidenreich wehrt sich im Renitenztheater gegen die Schuld, die ihrer Generation zugeschoben wird.

Lokales: Matthias Ring (mri)

Elke Heidenreich muss nichts und niemanden mehr etwas beweisen. Auf ihren Wegen zwischen Volksnähe und Intellekt hat sie eigentlich schon alles und jeden erreicht. Von ihrer Grimmepreis-geehrten Metzgersgattin Else Stratmann aus Wanne-Eickel bis hin zur einflussreichsten Literaturkritikerin im Format „Lesen!“, mit dem sie auf dem Sendeplatz des „Literarischen Quartetts“ höhere Einschaltquoten hatte als ihr Vorgänger. Allerdings gab Marcel Reich-Ranicki auch den Anstoß für das Ende von Elke Heidenreichs ZDF-Karriere. Nach dessen öffentlichkeitswirksamer Ablehnung des Deutschen Fernsehpreises schämte sie sich in einem Artikel für die „FAZ“ solidarisch mit über den „kulturlosen Haufen“ im Sender – und provozierte so ihre Kündigung. Das war 2008. Wie viel Anerkennung brächte wohl heute ein Rausschmiss aus der Anstalt?

 

Meistverkauftes Buch 2024

Geschadet hat es Elke Heidenreich jedenfalls nicht, die weiterhin ein großes Publikum erreichte. Aber dass ihr nun mit 111 Seiten „Altern“ das meistverkaufte Buch 2024 gelungen ist, noch vor den 736 Seiten „Freiheit“ einer gewissen Angela Merkel, die allerdings auch erst zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt geworfen wurden? Diesen „bombastischen Erfolg“ habe sie selbst nicht fassen können. Zumal sie ihn gar nicht wollte, beziehungsweise: Als sie der Hanser-Verlag um einen Beitrag für die Reihe „Das Leben lesen“ bat, habe sie gleich an das Thema „Wohnen“ gedacht. Schließlich ist sie in ihrem Leben 23-mal umgezogen. Aber über das Alter? „Auf keinen Fall“ – um sich bald darauf zu sagen: „Wer, wenn nicht ich?“ Und so nimmt sie mit ihren 82 Jahren am Dienstagabend auf der Bühne des ausverkauften Renitenztheaters Platz.

Unsere Empfehlung für Sie

TV-Serie: Call My Agent: Heike Makatsch: „Wer das glaubt, würde mich auch für eine Mörderin halten“

TV-Serie: Call My Agent Heike Makatsch: „Wer das glaubt, würde mich auch für eine Mörderin halten“

Die Serie „Call My Agent Berlin“ erzählt aus dem Alltag einer Schauspielagentur. Michael Klammer spielt den Agenten von Heike Makatsch, die ihm auch privat das Leben schwer macht.

Aber Elke Heidenreich ist trotz gelegentlicher Husten- und Räusperattacken in ihrem Auftreten munter genug. Beim „Altern“ fängt sie mit dem Anfang an, der zeigt, dass es immer mindestens zwei Lesarten gibt, auch der eigenen Biografie. Auf die Aufzählungen zu „ich habe mein Leben komplett in den Sand gesetzt“ folgt ein „ich hatte ein unfassbar wunderbares Leben“. Obwohl sie Krankheit seit ihrer Kindheit kenne, weiß sie: „Ich bin privilegiert und kann mir solche Gedankenspiele leisten.“

Dabei liegt es Elke Heidenreich fern, negative Aspekte des Alterns auszublenden, aber zwischen „Defiziten und Zugewinn“ findet sie wohltuende Worte: für „die Falten, die man sich erworben hat“, oder das nachts zwischen drei und fünf Uhr wach liegen. Selbst Anstrengendes klingt mit einem „na und?“ leichter, etwa dass das Anziehen von Strumpfhosen zu mühsam sei und sie deswegen kaum noch Röcke trage.

Lastenräder ab in die Hölle

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“, zitiert sie Bette Davis. Joachim Fuchsberger überschrieb ein ganzes Buch so und verschärfte den Spruch nach einem Schlaganfall zu „Altwerden ist scheiße“. Auch das darf man sagen. Bei aller Gelassenheit „in hysterischen Zeiten“ muss sie aber sagen: „Wir sind doch nicht nur die alten selbstsüchtigen Deppen, die den heute Jungen das alles eingebrockt haben.“ Sie wettert zwar auch gegen die Großindustrie, gegen Trump und all die anderen durchdrehenden Herrscher dieser Welt, will aber nicht auf jeder Welle mitreiten und hofft, dass „Lastenräder bald in der Hölle der Entbehrlichkeiten verschwinden“.

So hinterlässt Elke Heidenreich auch im Renitenztheater viel Bleibendes, mindestens die Anregung: Altern? So könnte es gehen. Sei es wie bei ihr mit einem kleinen Hund oder im Sinne von Keith Richards: „Ein Mittag- oder Abendessen ohne ein Glas Wein ist lächerlich.“

Weitere Themen

Unsere Kolumnistin live: Kostenlos für Kluge und Faule

Unsere Kolumnistin live Kostenlos für Kluge und Faule

Ihre Kolumne in der Wochenendbeilage hat einen großen Fan-Kreis. Jetzt kann man Adrienne Braun live erleben mit ihrem Programm „Alles gut!“
Von Adrienne Braun
Renitenztheater: Altwerden ist nichts für Feiglinge

Renitenztheater Altwerden ist nichts für Feiglinge

Ihr „Altern“ war das meistverkaufte Buch 2024. Elke Heidenreich wehrt sich im Renitenztheater gegen die Schuld, die ihrer Generation zugeschoben wird.
Von Matthias Ring
Shitstorm wegen Charlie Kirk: Dunja Hayali legt Social-Media-Pause ein

Shitstorm wegen Charlie Kirk Dunja Hayali legt Social-Media-Pause ein

Die Moderatorin Dunja Hayali muss nicht nur Gegenwind wegen Aussagen über den ermordeten Charlie Kirk einstecken. Sie erhält sogar Todeswünsche – und zieht daraus Konsequenzen.
Von Sascha Maier
Neu im Kino: Intellektuelle Provokationen

Neu im Kino Intellektuelle Provokationen

Im Kino-Kammerspiel „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ lässt Edgar Reitz einen revolutionären Vordenker zu Wort kommen.
Von Kathrin Horster
Deutscher Architekturpreis: Spannung steigt – junges Stuttgarter Büro hofft auf Architekturpreis

Deutscher Architekturpreis Spannung steigt – junges Stuttgarter Büro hofft auf Architekturpreis

Mit einer bravourös umgebauten Festhalle schafft es das Atelier Kaiser Shen ins Finale zum Deutschen Architekturpreis 2025. Welche Wohnhäuser und Bauten im Land haben außerdem Chancen?
Von Nicole Golombek
Deutscher Buchpreis: Chapeau! Diese Shortlist kann sich sehen lassen

Deutscher Buchpreis Chapeau! Diese Shortlist kann sich sehen lassen

Je schwieriger das Leben, desto besser die Literatur. Die sechs Kandidaten für den Deutschen Buchpreis stehen fest. Wir stellen sie vor.
Von Stefan Kister
Sie bändigte den Wu-Tang Clan: Vom Rock zur Rap-Legende: Eva Ries und der Wu-Tang Clan

Sie bändigte den Wu-Tang Clan Vom Rock zur Rap-Legende: Eva Ries und der Wu-Tang Clan

Sie wurde von ihnen „Killer Bee Evil-E“ genannt. Eine Deutsche eroberte die Welt des Wu-Tang Clans: 25 Jahre voller Schießereien, Kämpfe und einer Familiengeschichte.
Von Petra Xayaphoum
München: Neues jüdisches Leben in alter Synagoge

München Neues jüdisches Leben in alter Synagoge

Die Zeiten sind schwer, doch in München ist das bezaubernd sanierte Gotteshaus in der Reichenbachstraße eingeweiht worden. Beim Festakt kommen Kanzler Merz die Tränen.
Von Patrick Guyton
Im Alter von 89 Jahren: Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

Im Alter von 89 Jahren Hollywood-Legende Robert Redford gestorben

Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Antisemitische Cancel Culture: Rhetorik kostet nichts, Solidarität schon

Antisemitische Cancel Culture Rhetorik kostet nichts, Solidarität schon

Alle regen sich über den Rauswurf des israelischen Dirigenten Lahav Shani beim Flandern-Festival auf. Aber boykottiert werden die antisemitischen Boykotteure nicht.
Von Martin Mezger
Weitere Artikel zu Joachim Fuchsberger
 