Stuttgart spielt nächste Saison in der Champions League. Den Schwaben reicht ein Remis in Frankfurt. Für die Eintracht endet eine enttäuschende Saison - und wohl auch die Zeit mit Trainer Riera.
16.05.2026 - 17:40 Uhr
Frankfurt/Main - Der VfB Stuttgart hat die Qualifikation für die Champions League mit einem Unentschieden bei Eintracht Frankfurt perfekt gemacht. Den Schwaben reichte vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 34. und letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga nach einer 2:0-Halbzeitführung ein 2:2. Weil Konkurrent Hoffenheim in Mönchengladbach 0:4 verlor, verteidigten die Stuttgarter den vierten Platz.