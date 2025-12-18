Bei den Leitzinsen gibt es wenig Bewegung - daran dürfte auch der heutige EZB-Zinsentscheid nichts ändern. Langeweile kommt trotzdem nicht auf: Denn das Rennen um Lagardes Nachfolge hat begonnen.
18.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Zuletzt hielt die Europäische Zentralbank die Leitzinsen stabil, doch ein anderes Thema rückt immer mehr in den Vordergrund: die Nachfolge von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zwar endet die Amtszeit der Französin erst im Oktober 2027. Doch der Poker um den Spitzenposten in Frankfurt hat bereits begonnen. Kann Deutschland erstmals die EZB-Spitze besetzen?