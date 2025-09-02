120 Profi-Radlerinnen werden am Sonntag, 14. September, an der Filderstädter Filharmonie erwartet. Denn dort beginnt eines der wichtigsten Radrennen für Frauen in Deutschland.
02.09.2025 - 12:00 Uhr
Leuchtreklamen machen in Stuttgart auf eine Sportveranstaltung aufmerksam, in der Filderstadt eine wichtige Rolle spielt. Am Sonntag, 14. September, werden 120 Profi-Radsportlerinnen an der Filharmonie in Bernhausen erwartet. Dort startet das Radrennen Women’s Cycling Grand Prix – „Deutschlands wichtigstes Radrennen für Profi-Frauen“, wie die Stadt Stuttgart mitteilt. Das Konzept des Radrennens sieht vor, dass der Startort jeweils wechselt, während das Ziel stets in Stuttgart liegt.