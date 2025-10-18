Strahlende Kinder, stolze Eltern und womöglich ein Teilnehmerrekord: Der Run-and-Fun-Day beim Bottwartal-Marathon begeistert mit Bambini-Rennen und voller Tribüne.
18.10.2025 - 18:12 Uhr
Emmy Rösser ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Bottwartal-Marathon und strahlt schon vor Beginn des ersten Kinderwettbewerbs über das ganze Gesicht. Damit macht sie dem Namen der Samstagsveranstaltung, dem „Run-and-Fun-Day“, alle Ehre. „Wir können uns gut vorstellen, dass es in diesem Jahr wieder einen neuen Teilnehmerrekord bei allen Wettbewerben gibt“, sagt sie.