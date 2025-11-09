Unsere Empfehlung für Sie Vor 950 Jahren erstmals erwähnt Wie Malmsheim zu seinem Namen kam – und warum es nichts mit zermalmen zu tun hat Vor 950 Jahren wurde der Renninger Ortsteil Malmsheim erstmals in einer Urkunde erwähnt. Doch der Name ist noch viel älter.

Übrigens: Auch wenn „950 Jahre Malmsheim“ gefeiert wurde – die Siedlung und ihr Name sind eigentlich noch viel älter. „Wir haben Siedlungsbelege aus der Jungsteinzeit für beide Orte“, sagt der Renninger Stadtarchivar Steffen Maisch. Die Funde sind auf etwa 5500 vor Christus datiert. Maisch und Andreas Grözinger waren es auch, die als Abschluss des Festtages in einem Vortrag auf die Historie des Ortes zurückblickten.