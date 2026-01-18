Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Renningen hat der Täter einen Sachschaden von rund 1500 Euro hinterlassen. Zum Diebesgut ist noch nichts bekannt.

red 18.01.2026 - 13:25 Uhr

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Renningen hat der Täter einen Sachschaden von rund 1500 Euro hinterlassen. Zum Wert des Diebesguts konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.Demnach ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag. Der Täter war über den Balkon in die Wohnung im ersten Obergeschoss gelangt, deren Bewohner zu dieser Zeit nicht zuhause war. Wie die Polizei mitteilt durchwühlte der Täter mehrere Räume und verließ die Wohnung dann wieder über das Fenster, durch das er auch eingestiegen war.