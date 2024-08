Am Mittwoch nimmt die Polizei den mutmaßlichen Räuber und seinen Komplizen fest, die in den vergangenen Wochen mehrere Supermärkte in der Umgebung überfallen haben sollen.

Chiara Sterk und Franziska Kleiner 16.08.2024 - 15:22 Uhr

Am Mittwoch haben Polizeibeamte zwei Männer festgenommen, die an den Überfällen auf Supermärkte in Renningen, Rutesheim und Korntal-Münchingen in den vergangenen Wochen beteiligt gewesen sein sollen.