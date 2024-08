Am Dienstagabend raubt ein Mann in Renningen einen Supermarkt aus und bedroht die Kassiererin dabei mit einer Waffe. Die Polizei sucht mithilfe einer Beschreibung des Mannes, wo er sich aufhält.

Chiara Sterk 07.08.2024 - 16:33 Uhr

Am Dienstagabend hat ein noch unbekannter Mann in Renningen die Mitarbeiterin eines Supermarkts mit einer Waffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann kurz vor Ladenschluss gegen 20.50 Uhr den Supermarkt in der Alten Bahnhofstraße und ging zur Kasse, wo er mit einer Schreckschusswaffe zwei Mal in die Luft schoss.