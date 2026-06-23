Renningen Totes Baby: DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen
Wie verschwand der dreimonatige Junge? Wie kam er zu Tode? Auch nach der Obduktion des Leichnams sind weiterhin viele Fragen offen.
Wie verschwand der dreimonatige Junge? Wie kam er zu Tode? Auch nach der Obduktion des Leichnams sind weiterhin viele Fragen offen.
Ist der am Freitag tot aufgefundene Leichnam eines Babys der vermisste drei Monate alte Junge? Die Leiche war am Montag obduziert worden. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, wurde bei der Obduktion „unter anderem DNA-Material entnommen, um damit einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung des toten Babys vornehmen zu können“. Die abschließenden Ergebnisse der Obduktion und des DNA-Abgleichs stünden noch aus.