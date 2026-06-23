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  6. Totes Baby: DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen

Renningen Totes Baby: DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen

Renningen: Totes Baby: DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen
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Die Anteilnahme der Bevölkerung ist groß, Kerzen und Kuscheltiere werden abgelegt: Wenige Tage, nachdem ein Säugling tot am Rankbach gefunden wurde, ist die Anteilnahme der Bevölkerung groß. Foto: SDMG / Dettenmeyer

Wie verschwand der dreimonatige Junge? Wie kam er zu Tode? Auch nach der Obduktion des Leichnams sind weiterhin viele Fragen offen.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Ist der am Freitag tot aufgefundene Leichnam eines Babys der vermisste drei Monate alte Junge? Die Leiche war am Montag obduziert worden. Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt, wurde bei der Obduktion „unter anderem DNA-Material entnommen, um damit einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung des toten Babys vornehmen zu können“. Die abschließenden Ergebnisse der Obduktion und des DNA-Abgleichs stünden noch aus.

 

Am Fundort der Leiche wurden vom Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen durchgeführt, um ein dreidimensionales Modell erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können. Bei der Kriminalpolizei wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, in der laut Polizei die Todesfallermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Im Zuge der Berichterstattung gingen laut der Polizei mehrere Zeugenhinweise ein, die von der Kriminalpolizei überprüft werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Telefonnummer 0800/ 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Mit der Obduktion sollte einerseits zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich bei dem Baby um jenes drei Monate alte Kind handelt, das seit Donnerstagabend als vermisst galt. Es soll zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter gelegen haben.

In einer groß angelegten Suchaktion, an der zahlreiche Organisationen beteiligt waren. Polizeibeamte fanden die Leiche des Kindes am Freitagmittag am Rankbach zwischen Renningen und Malmsheim.

Bisher ist lediglich bekannt, dass der Säugling am Donnerstagabend laut der Polizei gegen 23.30 Uhr von Mutter und Vater als vermisst gemeldet worden war. Zum Zeitpunkt des Verschwindens lag es in einem Kinderwagen an der Wohnanschrift der Mutter.

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