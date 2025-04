Nach einer Klausurtagung will der Renninger Jugendgemeinderat nun seine Projekte vorantreiben. Vor allem ein überdachter Treffpunkt soll geschaffen werden.

Manuel Schust 07.04.2025 - 19:43 Uhr

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hat der Renninger Jugendgemeinderat seine Arbeit aufgenommen. Zunächst wurden von den Jugendlichen gemeinsam Ziele herausgearbeitet, die im Februar bei einer Klausurtagung auf der Burg in Bad Liebenzell konkretere Formen annahmen. Dort wurden Arbeitsgruppen gebildet und ein Fahrplan entworfen. Auch Bürgermeisterin Melanie Hettmer war an dem Wochenende vor Ort. Jetzt will das Jugendgremium in die Umsetzungsphase kommen und auch in der Öffentlichkeit präsenter werden.