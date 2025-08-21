Rennradfahrer aus Alfdorf Sportliches Duo: Opa und Enkel radeln einmal quer durch Deutschland
653 Kilometer in sechs Tagen: Der zwölfjährige Max Hahnsch und sein Großvater Ludwig Hahnsch sind von Lehrte nach Alfdorf geradelt.
Die Berge in der Rhön, vor allem die höchste Erhebung, die rund 950 Meter hohe Wasserkuppe, die mit 18 Prozent Steigung aufwartet, hat Max Hahnsch aus Alfdorf in den Beinen gespürt. Doch der Zwölfjährige hat sich durchgebissen. Zusammen mit seinem Opa Ludwig Hahnsch, 76 Jahre, pensionierter Erster Polizeihauptkommissar und ehemaliger Radrennfahrer, ist er von dessen Wohnsitz in Lehrte im Kreis Hannover zu sich nach Hause in den Rems-Murr-Kreis gestrampelt. 653 Kilometer und 4000 Höhenmeter haben sie in sechs Tagesetappen auf ihren Rennrädern bewältigt.