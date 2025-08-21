 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Sportliches Duo: Opa und Enkel radeln einmal quer durch Deutschland

Rennradfahrer aus Alfdorf Sportliches Duo: Opa und Enkel radeln einmal quer durch Deutschland

Rennradfahrer aus Alfdorf: Sportliches Duo: Opa und Enkel radeln einmal quer durch Deutschland
1
Sportliches Duo auf zwei Rädern: Max Hahnsch und sein Großvater Ludwig Foto: privat

653 Kilometer in sechs Tagen: Der zwölfjährige Max Hahnsch und sein Großvater Ludwig Hahnsch sind von Lehrte nach Alfdorf geradelt.

Die Berge in der Rhön, vor allem die höchste Erhebung, die rund 950 Meter hohe Wasserkuppe, die mit 18 Prozent Steigung aufwartet, hat Max Hahnsch aus Alfdorf in den Beinen gespürt. Doch der Zwölfjährige hat sich durchgebissen. Zusammen mit seinem Opa Ludwig Hahnsch, 76 Jahre, pensionierter Erster Polizeihauptkommissar und ehemaliger Radrennfahrer, ist er von dessen Wohnsitz in Lehrte im Kreis Hannover zu sich nach Hause in den Rems-Murr-Kreis gestrampelt. 653 Kilometer und 4000 Höhenmeter haben sie in sechs Tagesetappen auf ihren Rennrädern bewältigt.

 

Max geht ins Hans-Baldung-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd mit Sportprofil für „bewegungstalentierte“ Schülerinnen und Schüler und spielt Fußball bei der U13 der Stuttgarter Kickers in der D-Junioren Talentrunde. Sein Großvater Ludwig Hahnsch ist früher Radrennen gefahren, im Bahnradvierer auch mal um die deutsche Meisterschaft, und strampelt heute noch dreimal pro Woche jeweils um die 100 Kilometer durch das Hannoversche Umfeld. Sein Sohn Sven, der Vater von Max, war ebenfalls Radrennfahrer und später als „Tight End“ und „Fullback“ für die Braunschweig Lions in der German Football League erfolgreich.

An Pfingsten nach San Marino gestrampelt

Durch alle Hahnsche Sportgenerationen hinweg zieht sich die Leidenschaft für das Radfahren, denn auch Max ist, wenn er nicht gerade seinem Lieblingssport Fußball nachgeht, häufig mit seinem Mountainbike im Alfdorfer Dirtpark zu finden. Seine Feuertaufe für die Mammuttour quer durch Deutschland hat er in den Pfingstferien bestanden. Mit seinem Vater und seinem Opa ist er im Urlaub auf Rennrädern von Cattolica an der italienischen Adriaküste nach San Marino gestrampelt.

Nach den rund 86 Kilometern habe ihm sein Hintern höllisch weh getan, gesteht Max. Er habe vor dem Start in Lehrte ein wenig Sorge wegen der Kehrseite seines Enkels gehabt, erzählt Opa Ludwig Hahnsch augenzwinkernd. „Ich habe ihn in den ersten Tagen unserer Deutschlandtour immer mal wieder gefragt, wie es seinem Hintern geht, und er meinte, alles sei okay.“

Es sei deutlich besser als auf der Tour nach San Marino gewesen, ergänzt Max grinsend. Sein Hintern habe sich ziemlich schnell an die Strapazen gewöhnt, die Beine seien eher das Problem gewesen. „Aber der Muskelkater am Morgen war nach ein paar Kilometern im Sattel immer weg.“ Anstrengender sei die Hitze gewesen, erklärt der Bub. „Es gab schon Momente, in denen ich bei 40 Grad keinen Bock mehr hatte.“

Einmal fast im Graben gelandet

Doch Max ist weiter tapfer in die Pedale getreten. Auch nach der einen kritischen Situation, die er bei einer Abfahrt erlebt hat. „An einem Hubbel vor einer Kurve wäre ich beinahe abgehoben und im Graben gelandet.“ Schöne Ecken und viel Natur habe er gesehen, erzählt der Zwölfjährige. „Aber auch viele tote Tiere und einen Einkaufswagen in einem Bach.“

Zwischen viereinhalb und sechseinhalb Stunden sind der Opa und sein Enkel täglich im Sattel gesessen. Im Schnitt haben sie etwas mehr als 100 Kilometer am Tag zurückgelegt, bevor sie sich in den zuvor gebuchten Hotelzimmern nach einem Kohlehydratreichen Abendessen zur Ruhe gelegt haben. So oft wie möglich haben sie die großen Verkehrsstraßen gemieden und sind auf asphaltierte Nebenstrecken ausgewichen. Die Berge in der Rhön konnten sie nicht umfahren.

Max hat 30 Prozent mehr Lungenvolumen als der Durchschnitt

Ludwig Hahnsch, der die Strecke festgelegt hatte, war vor den höchsten Erhebungen auf der Strecke ein wenig bange gewesen. Doch Max hielt eisern durch. „Er hat definitiv das Talent für Ausdauersportarten“, sagt sein Großvater und erzählt, dass bei einem Lungenfunktionstest bei den Stuttgarter Kickers festgestellt wurde, dass sein Enkel über 30 Prozent mehr Lungenvolumen verfügt als der Durchschnitt. „Wer das hat, ist prädestiniert für Konditionssportarten. Er könnte auch Marathon laufen.“

Auf dem Zielfoto am Alfdorfer Ortsschild strahlen Opa und Enkel in die Kamera. Das Motiv sei Tradition in der Familie, erzählt Sven Hahnsch. „Am Ortsschild haben mein Vater und ich nach unseren Touren früher auch immer aufgestellt. Allerdings haben wir uns auf den letzten zweihundert Metern immer einen Zielsprint geliefert.“ Auf das Wettrennen haben Opa Ludwig und Enkel Max verzichtet, sie sind Seite an Seite in Alfdorf angekommen.

Im kommenden Jahr soll’s über die Alpen gehen

Max Hahnsch will immer noch Fußballprofi werden, doch die Radtour mit seinem Großvater hat ihm großen Spaß gemacht. Opa und Enkel planen auch schon die zweite große Ausfahrt. „Max hat gesagt, dass er im nächsten Sommer mit mir zusammen über die Alpen radeln will. Also machen wir das“, sagt Ludwig Hahnsch.

Weitere Themen

Vier Tage wird gefeiert: Winnender Weintage – ein Treffpunkt für Jung und Alt

Vier Tage wird gefeiert Winnender Weintage – ein Treffpunkt für Jung und Alt

An den vier Winnender Weintagen von Freitag, 22., bis Montag, 25. August, präsentieren die Wengerter der Stadt ihre edlen Tropfen. Zudem gibt’s ein abwechslungsreiches Programm.
Von Jürgen Veit
Biergärtle in Weissach: Nach Tälesbräu-Aus: Biergarten hat endlich wieder geöffnet

Biergärtle in Weissach Nach Tälesbräu-Aus: Biergarten hat endlich wieder geöffnet

Die Insolvenz von Täles-Bräu überraschte im vergangenen Jahr viele Weissacher. Immerhin: Das „Biergärtle“ ist wieder offen – dank der Gastronomen Cengiz und Vivien Odabasi.
Von Phillip Weingand
Weiterer Top-Act beim Festival: Das Traumpaar des Hip-Hop kommt zum Winterbacher Zeltspektakel

Weiterer Top-Act beim Festival Das Traumpaar des Hip-Hop kommt zum Winterbacher Zeltspektakel

Die Kulturinitiative Rock aus Winterbach verkündet einen weiteren Top-Act für das Festival im kommenden Jahr.
Von Dirk Herrmann
Flugplatzfest am Wochenende: Loopings und Rollen über Backnang – Volker Fischer lässt sein Flugzeug tanzen

Flugplatzfest am Wochenende Loopings und Rollen über Backnang – Volker Fischer lässt sein Flugzeug tanzen

Loopings, Rollen und wummernde Motoren: Wir haben einen der Piloten besucht, die am Wochenende beim Flugplatzfest Backnang-Heiningen ihr Können zeigen werden.
Von Phillip Weingand
Fellbach-Schmiden: 30 Jahre Kultour: Sommerparty im Gewächshaus

Fellbach-Schmiden 30 Jahre Kultour: Sommerparty im Gewächshaus

Der Verein Kultour in Schmiden wurde 1995 gegründet und feiert an diesem Sonntag sein Jubiläum mit zahlreichen musikalischen Gästen.
Von Dirk Herrmann
Bürgerhaus in Rommelshausen: Neues Café in Kernen: Vita a Roma bietet italienisches Eis und Pinsa

Bürgerhaus in Rommelshausen Neues Café in Kernen: Vita a Roma bietet italienisches Eis und Pinsa

Das Vita a Roma hat in Rommelshausen eröffnet. Vater Antonio Vita und Sohn Marco möchten sich in ihrem Café durch Qualität auszeichnen. Besonders sind vor allem die Pinsa und das Eis.
Von Felix Mahler
Wohltäter im Rems-Murr-Kreis: Der billigste Rostbraten macht’s möglich – Wirt will Spenden-Millionär werden

Wohltäter im Rems-Murr-Kreis Der billigste Rostbraten macht’s möglich – Wirt will Spenden-Millionär werden

Der Gastronom Matthias Hönes verteilt 35 000 Euro Spenden aus einer Einheitspreis-Aktion für Speisen in Waiblingen an Hilfsorganisationen.
Von Eva Herschmann
Technikdenkmal bei Gschwend: Ein neues Rad für die uralte Mühle

Technikdenkmal bei Gschwend Ein neues Rad für die uralte Mühle

Seit Jahrhunderten prägt eine Sägmühle das Ortsbild von Hundsberg bei Gschwend – doch ihr Rad dreht sich nicht mehr. Ein gutes Dutzend Engagierter will das ändern.
Von Phillip Weingand
Rems-Murr-Kreis: Nostalgie pur: Per Dampfzug an den Bodensee

Rems-Murr-Kreis Nostalgie pur: Per Dampfzug an den Bodensee

Der Verein DBK Historische Bahn, sonst zuständig für die Schwäbische Waldbahn, bietet am 31. August eine Fahrt ans „schwäbische Meer“ an.
Von Dirk Herrmann
Vorbereitung auf Amoklauf: Amok-Übung am Winnender Büchner-Gymnasium – Kritik an den Abläufen

Vorbereitung auf Amoklauf Amok-Übung am Winnender Büchner-Gymnasium – Kritik an den Abläufen

Ein Einsatzmanöver von Polizeikräften in Schutzausrüstung sorgt in Winnenden für Aufsehen – 16 Jahre nach dem tatsächlichen Amoklauf.
Von Sascha Schmierer und Felix Mahler
Weitere Artikel zu Alfdorf Fahrrad
 