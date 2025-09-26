Das Team, für das Mick Schumacher nun testen wird, gehört unter anderem dem ehemaligen Late-Night-Star David Letterman. Ort des Geschehens: eine der legendärsten Strecken im Rennsport.
26.09.2025 - 16:15 Uhr
Indianapolis - Mick Schumacher will nach den erneut verpassten Chancen für eine Rückkehr in die Formel 1 einen IndyCar-Test in den USA absolvieren. Der 26 Jahre alte Rennfahrer wird am 13. Oktober auf dem legendären Indianapolis Motor Speedway für das Team Rahal Letterman Lanigan Racing Übungsrunden drehen.