Die Show in Pebble Beach gilt als der Olymp der Oldtimer-Welt. Der Schweizer Fritz Burkard siegte in diesem Jahr als erster europäischer Sammler - mit einem geschichtsträchtigen Auto.

dpa 19.08.2024 - 21:29 Uhr

Monterey - Bei der Oldtimer-Show im kalifornischen Pebble Beach stehen traditionell aufwendig restaurierte Auto-Klassiker im Rampenlicht, doch in diesem Jahr ging der Hauptpreis an einen 90 Jahre alten Bugatti mit vielen Kratzern. Die Besitzer in den vergangenen Jahrzehnten - aktuell der Schweizer Sammler Fritz Burkard - ließen den einstigen Rennwagen unverändert. Mehr als 200 auf Hochglanz getrimmte Wagen hatten das Nachsehen.