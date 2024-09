Es war eine Sanierung mit akrobatischen Einlagen. Seit Mitte Juli war die Esslinger Stadtkirche St. Dionys auf Vordermann gebracht worden, und im Zuge der Arbeiten hatten auch mutige Industriekletterer dem Durchgang zwischen den beiden Türmen des Gotteshauses am Marktplatz wieder neuen Glanz verliehen. Nun ist die Sanierung fast abgeschlossen – und das wird – passend zum Bauobjekt – auch mit einem Gottesdienst gefeiert.

Sicherheitsnetz wird abgebaut

Mit den Arbeiten an der Turmbrücke war am Montag, 19. August, begonnen worden. Nun befinden sie sich laut dem evangelischen Dekan Bernd Weißenborn auf der Zielgeraden und sollen im Laufe dieser Woche beendet werden. Gesichert durch ein ausgeklügeltes System an Seilen hatten Industriekletterer einer Firma aus Besigheim im Landkreis Ludwigsburg in etwa 50 Metern Höhe Bretter des Durchgangs neu gestrichen, andere ausgetauscht und ersetzt. Zum Schutz von Passanten vor möglichen herabfallenden Gegenständen war zwischen beiden Türmen ein grünes Sicherheitsnetz gespannt worden, das nun abgebaut wird.

Durchgang für den Turmwächter

Ein Gerüst wäre nach Angaben der evangelischen Kirche zu teuer gekommen. 1643 waren zwei Durchgänge aus Holz über den Dächern der Stadtkirche errichtet worden. Die Konstruktion hatte wohl nicht der Statik gedient, sondern wurde von dem Turmwächter benutzt. In einem der beiden Türme hatte der Amtsinhaber zwei Stuben, im anderen war eine Plumpstoilette untergebracht. 1859 wurde der untere der beiden Gänge entfernt, und um 1900 wurde der verbliebene obere Durchlauf durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, die nun in die Jahre gekommen war.

Biblische Maßstäbe als Thema

Wegen der Renovierung war die Esslinger Stadtkirche ab Montag, 15. Juli, für drei Wochen geschlossen gewesen. Während dieser Zeit wurden die Kirchentüren neu gestrichen und die aus den 1960er Jahren stammende Lautsprecheranlage im Innenbereich erneuert. Das Ergebnis der Renovierung, so teilt Dekan Bernd Weißenborn mit, wird am kommenden Sonntag, 29. September, in einem Gottesdienst ab 10.30 Uhr vorgestellt. Die Dankesfeier werde von ihm zelebriert und stehe unter dem Motto „Von dem, was biblische Maßstäbe setzt“. Musikalische Unterstützung werde es auch geben. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum gemütlichen Beisammensein vor der Stadtkirche geladen. „Einmal mehr zeigen wir durch diese Renovierungsarbeiten, dass wir auf Zukunft setzen“, meint Bernd Weißenborn.