Die Renovierung der katholischen Kirche am Ludwigsburger Marktplatz kostet rund 3,2 Millionen Euro. Eine extreme Herausforderung für die Kirchengemeinde, die auch ein grundlegendes Problem aufzeigt: In der Region droht ein Kirchenzerfall.

Emanuel Hege 08.09.2024 - 11:02 Uhr

Stufe um Stufe geht es auf dem Baugerüst um die Ludwigsburger Dreieinigkeitskirche in Richtung Himmel, mit jedem Schritt wird die stickige Sommerluft klarer und kühler. Entlang der Fassade geht es vorbei an aufwendiger Glasmalerei und in Naturstein gemeißelten Blumen – aber auch vorbei an bröckelnden Teilen, etlichen Rissen in den Gemäuern und von Zeit und Wasser zerstörtem Stein. Die Kirche am Ludwigsburger Marktplatz muss renoviert werden, es stehen die umfangreichsten Bauarbeiten seit rund 50 Jahren an.