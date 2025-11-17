48 Prozent Rentenniveau. Was steckt hinter dieser Zahl? Häufig entsteht der Eindruck, sie gebe an, wie viel Rentner später vom letzten Gehalt bekommen.
Das Rentenniveau sorgt seit Jahren für Missverständnisse. Oft entsteht der Eindruck, die Angabe von aktuell 48 Prozent bedeute, dass künftige Rentner gut die Hälfte ihres letzten Brutto- oder Nettogehalts erhalten. Tatsächlich beschreibt dieser Wert jedoch etwas anderes. Er ist ein technischer Vergleichswert, der misst, wie eine standardisierte Durchschnittsrente im Verhältnis zum durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelt steht. Er wird als Netto-Wert vor Steuern angegeben.