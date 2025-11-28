Wer die Rente bislang noch in bar abgeholt hat, sollte jetzt aktiv werden. Ab Dezember wird die Barauszahlung gestrichen.

Ab dem 1. Dezember 2025 fällt die Barauszahlung der Rente weg. Als Nachfolgerin der Postbank wird die Deutsche Bank diesen Service fortan nicht mehr anbieten. Die Rentenzahlungen werden künftig nur noch per Überweisung übermittelt. Wer die Rente also bislang in bar abgeholt hat, muss der Deutschen Rentenversicherung schnellstmöglich die Kontodaten mitteilen.

Frist bereits abgelaufen Für die rechtzeitige Überweisung der Rente im Dezember hätte der Deutschen Rentenversicherung bis zum 30. Oktober 2025 die Kontonummer übermittelt werden müssen. Natürlich kann das entsprechende Formular auch jetzt noch verschickt werden, die Rentenzahlung im Dezember kann sich dann aber verzögern.

Der Anspruch auf die Rente verfällt deswegen jedoch nicht. Das Geld wird so lange einbehalten, bis eine Kontonummer vorliegt, und dann gesammelt ausbezahlt. Den Antrag auf Überweisung der Rente finden Betroffene unter diesem Link. Für die Antragstellung benötigt man die Versicherungsnummer, ein gültiges Ausweisdokument und die Kontonummer.

Und wenn man kein Konto hat?

In diesem Fall ist die unkomplizierteste Variante, ein eigenes Konto zu eröffnen. Die Deutsche Rentenversicherung teilt mit, dass im Zweifel aber auch das Konto einer Vertrauensperson für die Überweisung der Rente angegeben werden kann.