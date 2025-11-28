Wer die Rente bislang noch in bar abgeholt hat, sollte jetzt aktiv werden. Ab Dezember wird die Barauszahlung gestrichen.
28.11.2025 - 10:59 Uhr
Ab dem 1. Dezember 2025 fällt die Barauszahlung der Rente weg. Als Nachfolgerin der Postbank wird die Deutsche Bank diesen Service fortan nicht mehr anbieten. Die Rentenzahlungen werden künftig nur noch per Überweisung übermittelt. Wer die Rente also bislang in bar abgeholt hat, muss der Deutschen Rentenversicherung schnellstmöglich die Kontodaten mitteilen.