Was passiert finanziell im Alter, wenn man nie gearbeitet hat und keine Rentenansprüche aufgebaut wurden? Die staatliche Unterstützung im Überblick.
19.01.2026 - 17:45 Uhr
Wer in Deutschland nie gearbeitet und damit keine Rentenbeiträge gezahlt hat, erhält aus der gesetzlichen Rentenversicherung in der Regel keine oder nur eine sehr geringe Rente. Ausnahmen bestehen zum Beispiel in geringem Umfang bei der Anrechnung von Erziehungszeiten. Trotzdem muss niemand automatisch ohne Einkommen dastehen. In solchen Fällen greift häufig die Grundsicherung im Alter (oder bei Erwerbsminderung). Sie soll verhindern, dass Menschen in Armut abrutschen. Wie viel Geld bekommt man ungefähr und von welchen Faktoren hängt die Höhe ab?