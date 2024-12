Was 2025 im Geldbeutel bleibt

Viele Menschen in Deutschland schauen wenig zuversichtlich nach vorn. Was ändert sich im neuen Jahr? Wo müssen Verbraucher mit steigenden Kosten rechnen?

Von Christian Rothenberg, dpa 21.12.2024 - 08:00 Uhr

Düsseldorf - Krankenversicherungsbeiträge, Bahnfahren, Tanken: In vielen Lebensbereichen wird es für die Menschen in Deutschland im Jahr 2025 teurer. Teilweise winken jedoch auch Entlastungen. So steigen unter anderem Renten, Mindestlohn, Kinder- und Pflegegeld. Ein Überblick.