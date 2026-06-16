Warum zahlen Beamte in Deutschland nicht in die Rentenkasse ein? Wird sich das in Zukunft ändern? Und was plant die Rentenkommission? Erfahren Sie hier, wie das Versorgungssystem für Beamte und gesetzliche Rentensystem im Vergleich funktionieren.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat ihre Forderung nach einem gemeinsamen Rentensystem für alle, auch für Beamte, Ärzte und Anwälte, bekräftigt. „Wir brauchen ein gemeinsames Rentensystem, wenn man eine große Reform haben will“, so Bas. „Wenn alle einzahlen, dann hätten wir mehr im Topf und der Staat muss nicht so viel zuzahlen.“