Rente Wenn Politik vor den Problemen kapituliert

1
Wie stabil ist die Rente? Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Union und SPD drücken sich in der Rentenpolitik vor wichtigen Antworten auf grundsätzliche Fragen, kommentiert Tobias Peter.

Korrespondenten: Tobias Peter (pet)

Die Bundesregierung erinnert in der Rentenpolitik an einen Schüler, der nur das Nötigste tut, um mit Ach und Krach so gerade eben durch die nächste Prüfung zu kommen. Union und SPD stabilisieren das System mit zusätzlichem Steuergeld so einigermaßen, um sich auch in den kommenden Jahren vor echten Reformen und Antworten auf die grundlegenden Fragen drücken zu können. Die Politik hat Angst vor unbequemen Entscheidungen und vor der großen Wählergruppe der Rentner sowieso. Das ist wenig überraschend – es trägt aber mit dazu bei, dass sich die Probleme immer stärker verschärfen.

 

Fahrlässiger Kurs

Dabei gibt es grundlegende Fragen in der Rentenpolitik, bei denen es jeden Sozialpolitiker reizen müsste, die richtigen Antworten darauf zu finden. Eine zentrale Frage ist: Wie kann das Rentenniveau stabil oder möglichst hochgehalten werden, ohne dass es immer höhere Steuerzuschüsse braucht? Dass Union und SPD in dieser Legislaturperiode noch nicht einmal erste Schritte in Richtung Aktienrente gehen, ist fahrlässig. Wenn die Gewinne an den Kapitalmärkten nun einmal weit stärker steigen als die Löhne, dann muss auch die breite Bevölkerung davon profitieren. Das ist eine zentrale soziale Frage dieses Jahrhunderts.

Sozialstaat: Die Nullrunde beim Bürgergeld – und wie es jetzt weitergeht

Auch im Jahr 2026 wird es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben. Wir erklären, woran das liegt, und was die nächsten Pläne von Arbeitsministerin Bärbel Bas sind.

Zwei weitere Punkte sind essenziell. Wenn die Lebenserwartung steigt, dann wird eher früher als später auch das Renteneintrittsalter noch mal steigen müssen. Das ist nun einmal Mathematik.

Und: Wenn große Teile der Bevölkerung die Unterschiede zwischen Renten und Pensionen ungerecht finden, dann darf die Politik sich nicht mehr um eine ehrliche Debatte drücken. Keine Frage, es ist immer schwierig ein bestehendes System zu ändern. Aber wer regiert, ist dazu da, Herausforderungen Stück für Stück anzugehen. Und nicht dazu, vor ihnen zu kapitulieren. Wer immer nur versucht, mit Ach und Krach durchzukommen, scheitert auf lange Sicht.

Grüne und Linke vergrätzt?: Richterwahl: Dieses Risiko darf die Koalition nicht übersehen

Die Koalition hat sich auf eine neue Kandidatin für die Richterwahl geeinigt. Doch nun müssen sich Union und SPD auch um die Opposition bemühen, findet Redakteurin Rebekka Wiese.
Von Rebekka Wiese
Newsblog zum Krieg in Nahost : Erneut Alarm nahe Ramon-Flughafen wegen Drohne

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Ehrenamt: Training für die Demokratie

Ehrenamtliche Arbeit ist ein Dienst an der Gemeinschaft. Sie fördert das vielfach vermisste „Wir-Gefühl“ und ist ein Trainingsfeld für die Demokratie, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Freiwilliges Engagement: Ein Volk von Ehrenamtlichen

Viele Bundesbürger sind ehrenamtlich engagiert. Ohne sie könnten Sportvereine, die Feuerwehr, Rettungsdienste und weite Bereiche der Kultur nicht existieren.
Von Armin Käfer
Rechter Aktivist in USA ermordet: Ein Schuss, der Amerika erschüttert – wer war Charlie Kirk?

Der einflussreiche Podcaster und Unterstützer von Präsident Donald Trump, Charlie Kirk, ist erschossen worden. Wer war er und was sind die Folgen?
Von Tobias Heimbach
Berlin: Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze

Deutschland will nach den jüngsten russischen Verletzungen des polnischen Luftraums das Air Policing über Polen verstärken. Die Bundeswehr soll den Schutz der Nato-Ostgrenze ausweiten.
Attentat in Utah: FBI: Waffe des Kirk-Attentäters gefunden

Nach dem Attentat auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk wollen Ermittler die Tatwaffe gefunden haben. „Es handelt sich um ein Hochleistungs-Bolzengewehr“, so das FBI.
Rechter Influencer erschossen: Donald Trump kündigt für Charlie Kirk posthum höchste zivile Auszeichnung an

Donald Trump plant, den getöteten Aktivisten Charlie Kirk mit der Präsidentenmedaille der Freiheit zu ehren. Der 31-Jährige war ein wichtiger Unterstützer Trumps.
Hungersnot: Unicef: Zwei von zehn Kindern in Gaza-Stadt sind akut unterernährt

In Gaza-Stadt herrscht eine Hungersnot. Die israelische Großoffensive werde die Probleme verschärfen, warnt Unicef. Ärzte ohne Grenzen sehen darin für viele ein Todesurteil.
Von red/KNA
US-Aktivist Charlie Kirk ermordet: Eskalation der Worte, Explosion der Gewalt

Der Mord an Charlie Kirk gehört zur Spirale politischer Gewalt in den USA. Das muss nicht nur Amerikaner mit Sorge erfüllen, meint unser Kommentator Michael Weißenborn.
Von Michael Weißenborn
