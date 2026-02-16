Die Linke fordert einen Anstieg des Arbeitgeberanteils bei der Rente. Parteichefin Ines Schwerdtner, „dass der Arbeitgeber einen höheren Anteil zahlt, bis zu 60 Prozent“.
Die Linke will die Arbeitgeber bei der Finanzierung der Rente stärker zur Kasse bitten. Der Arbeitgeberanteil soll auf 60 Prozent steigen, wie Parteichefin Ines Schwerdtner am Montag in Berlin sagte. Sie kritisierte, dass die Beschäftigten mittlerweile einen großen Anteil ihres Rentenaufkommens selbst tragen würden. Dadurch sei der Arbeitgeberanteil seit Jahren "gedrückt" worden.