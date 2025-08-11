 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Im Alter noch auf das Dach? Eher nicht!

Rentendebatte im Handwerk Im Alter noch auf das Dach? Eher nicht!

Rentendebatte im Handwerk: Im Alter noch auf das Dach? Eher nicht!
1
Karl-Heinz Krawczyk ist in jungen Jahren in den väterlichen Betrieb in Freiburg eingestiegen, hat diesen aber voriges Jahr an einen Nachfolger übergeben. Foto: Krawczyk

Das Dachdeckerhandwerk hat den Anteil älterer Beschäftigter deutlich gesteigert. Dennoch wird die Debatte um ein höheres Renteneintrittsalter mit großer Skepsis verfolgt.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Ein ums andere Mal schon hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann – und nicht nur er – schon beklagt: „Bei der Debatte denkt man oft, die Nation besteht nur aus Dachdeckern.“ Seine Botschaft: die Masse der Beschäftigten kann durchaus länger arbeiten als bis 67 – die Dachdecker sollten, bitte sehr, nicht immer als pauschales Gegenargument eingesetzt werden.

 

Mit so viel ungewollter Prominenz war dieser Berufsstand nie besonders glücklich, sagt Karl-Heinz Krawczyk, seit 2018 der Landesinnungsmeister des Dachdeckerhandwerks in Baden-Württemberg. „Wir haben das immer etwas negativ empfunden“, bekennt er – quasi als Negativ-Klischee, das auch junge Menschen abschrecken könnte.

Deutlich mehr Beschäftigte zwischen 51 und 65 Jahren

Früher sei es schwierig gewesen, ein hohes Lebenserwerbsalter zu erreichen. Heute sei es „gar kein Problem, bei uns länger zu arbeiten“, weil nicht mehr unter den harten Bedingungen gearbeitet werde wie einst. „Wir haben fast immer Kräne und Werkzeuge im Einsatz – und wenn es im Sommer mittags zu heiß ist, schicken wir die Leute nach Hause, während wir bei zu großer Kälte im Winter eine Schlechtwetter-Regelung anwenden“. Somit „sind wir sehr froh, dass uns die älteren Mitarbeiter noch zur Verfügung stehen, denn wenn die wegbrechen, haben wir ein Riesenloch“. Der Mangel an Fachkräften und Betriebsnachfolgern sei „ein Riesenthema“.

Unsere Empfehlung für Sie

Präsident Rainer Reichhold: „Das Handwerk ist nur in den Reden berücksichtigt“

Präsident Rainer Reichhold „Das Handwerk ist nur in den Reden berücksichtigt“

Der Präsident von Handwerk BW, Rainer Reichhold, kritisiert die Bundesregierung wegen ihrer Fokussierung auf die Industrie – und hat klare Erwartungen an die künftige Landesregierung.

Laut dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks (ZVDH) war nach der neuesten Statistik Ende 2023 von insgesamt rund 60 400 Beschäftigten etwa jeder fünfte gewerbliche Mitarbeiter über 55 Jahre alt. Der Anteil der über 50-Jährigen ist vom Jahr 2000 bis 2023 von 9,6 auf 31,1 Prozent gestiegen. Der positive Trend sei nicht nur auf die Demografie, sondern auch auf den verstärkten Einsatz mechanischer Hilfsmittel wie den Schrägaufzügen zurückzuführen.

Keiner fällt vom Dach, nur weil er alt ist

Die Erfahrung zeigt: Allein wegen seines Alters fällt kein Beschäftigter vom Dach. Das Dachdeckerhandwerk, so Krawczyk, sei per se zwar gefahrenträchtiger als andere. Tatsächlich seien aber deutliche Rückgänge in der Unfallhäufigkeit festzustellen. „Wir arbeiten ja nicht mehr so wie früher, als wir nur halb gesichert auf Dächern herumgeklettert sind – das ist heute undenkbar.“ Die Unternehmer würden mittlerweile „extrem“ auf die Einhaltung der Arbeitssicherheit achten. Zu Unfällen komme es allenfalls infolge eines individuellen Fehlverhaltens.

Zu den politischen Forderungen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, hat dieser Handwerkszweig eine sehr gemischte Haltung: „Dachdeckerinnen und Dachdecker arbeiten bei Wind und Wetter, auf Gerüsten, mit schweren Materialien – ein Job, der hohe körperliche Anforderungen stellt“, sagt Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands. „Mit Ende 50 gehen viele Arbeitnehmer verloren, oft aus gesundheitlichen Gründen.“ Zwar müsse über die finanzielle Tragfähigkeit des Rentensystems gesprochen werden. Doch „kann die Lösung nicht in einer schablonenhaften Verlängerung der Lebensarbeitszeit liegen“.

„Die Grenze nicht immer weiter nach oben schieben“

Vielmehr brauche es flexible Übergänge, lebenslange Gesundheitsprävention und Umschulungen für den Einsatz in anderen Bereichen. „Hier ist auch der Staat gefordert, mit klugen und differenzierten Rentenmodellen den unterschiedlichen Belastungen in den Berufsgruppen Rechnung zu tragen.“

Auch Landesinnungsmeister Krawczyk zeigt sich skeptisch: „Bis zu einem Alter von 67 Jahren draußen zu arbeiten, ist eine Herausforderung“, sagt er. Ein Verschleiß sei mitunter unverkennbar. Es sei daher „nicht erstrebenswert, die Grenze zum Renteneintritt immer weiter nach oben zu schieben“. Und er glaube, dass die körperlich arbeitenden älteren Mitarbeiter im Handwerk allgemein „schon ein bisschen Angst davor haben, wo das alles noch hinlaufen soll, weil die irgendwann zurecht ihre Rente verdient haben“.

Unsere Empfehlung für Sie

Zukunft der Rentenkasse: Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Zukunft der Rentenkasse Die Rente mit 70 ist kein Patentrezept

Die Rente muss zukunftsfest gemacht werden. Die Debatte jedoch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit zuzuspitzen, führt in die Sackgasse, meint Matthias Schiermeyer.

59 Jahre alt ist Krawczyk; schon mit 17 Jahren hat er im väterlichen Betrieb in Freiburg angefangen. 1996 hat er ihn übernommen und voriges Jahr die Chance genutzt, die Firma an einen jungen Nachfolger zu übergeben – an einen Mitarbeiter, der gerade die Meisterschule besucht hatte. Ein Glücksfall. Heute ist Krawczyk für den Landesinnungsverband aktiv und als Coach unterwegs.

45 Beitragsjahre sind eher kein großes Problem

Seine Beobachtung: Die Mehrheit komme, selbst wenn sie körperlich zum Weiterarbeiten in der Lage sei, „irgendwann auch mental an den Punkt, wo sie sagt: Jetzt habe ich so viele Jahre im Beruf gearbeitet, dass es jetzt gut ist“. Dies gelte auch bei der Rente für besonders langjährig Versicherte, irreführenderweise „Rente mit 63“ genannt. Auf 45 Beitragsjahre kommen viele Dachdecker. „Das ist für die Älteren eher kein Problem – die meisten sind nach der Hauptschule in den Beruf gegangen und arbeiten seitdem konstant im Handwerk.“ Diese Menschen seien auch „tragende Stützen unserer Gesellschaft, muss man ehrlich sagen“.

Dachdeckerhandwerk stellt sich auf ältere Beschäftigte ein

 
Altersstufen
 Laut dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks waren nach der aktuell verfügbaren Statistik Ende 2023 von insgesamt 60 363 gewerblich Beschäftigten 7029 zwischen 51 und 55 Jahren (Anteil 11,6 Prozent), 6884 zwischen 56 und 60 Jahren (11,4), 3658 zwischen 61 und 65 Jahren (6,1) und 1193 über 65 Jahre alt (2,0) – insgesamt 31,1 Prozent.

 Personal
 Ende 2024 wurden 15 098 Betriebe gezählt. Die durchschnittliche Größe beträgt konstant 5,5 gewerbliche Arbeitnehmer. Der Anteil der jüngeren gewerblichen Arbeitnehmer bis zu 30 Jahren hat sich von rund 50 Prozent im Jahr 1985 auf 23 Prozent im Jahr 2023 mehr als halbiert. Der Anteil aller in der Branche Beschäftigten beläuft sich auf rund 99 000.

Versorgung
 Das Dachdeckerhandwerk stellt mit tarifvertraglichen Regelungen Instrumente bereit, um im Falle eines vorzeitigen Ausstiegs aus dem Berufsleben finanziell zu unterstützen. So gibt es eine Zwangsumwandlung von Teilen des 13. Monatseinkommens in unverfallbare Rentenanwartschaften und eine über die Arbeitgeber finanzierte Rentenbeihilfe. 

Weitere Themen

Aktienvorschau: Schwankende Kurse – weil Trump es so will

Aktienvorschau Schwankende Kurse – weil Trump es so will

Vorschau auf die Börsenwoche: Das Zoll-Wirrwarr veranlasst die Aktienkurse zur Achterbahnfahrt. Für den Dax gibt es auch etwas Positives.
Von Matthias Schiermeyer
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Warum steigen die Kryptos?

Bitcoin bei 122.000 US-Dollar Warum steigen die Kryptowährungen gerade?

Im Kryptomarkt ist aktuell wieder viel Bewegung zu sehen. Es geht nach oben. Doch was hat die Kurssprünge ausgelöst?
Von Lukas Böhl
Krise in der Autoindustrie: Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen nach der Abfindung

Krise in der Autoindustrie Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen nach der Abfindung

Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.
Von Chiara Sterk
Branche in der Krise: Özdemir: Wie Baden-Württemberg weiter erfolgreich Autos baut

Branche in der Krise Özdemir: Wie Baden-Württemberg weiter erfolgreich Autos baut

Mercedes und Porsche erlitten zuletzt heftige Gewinneinbrüche. Für die Zukunft der Autobranche im Land sieht der Grünen-Politiker Cem Özdemir dennoch Chancen.
Hype um Künstliche Intelligenz: Wo die KI Menschen nicht ersetzen kann

Hype um Künstliche Intelligenz Wo die KI Menschen nicht ersetzen kann

Der Hype um Künstliche Intelligenz nervt wie verrückt. Hier kommt ein Loblied auf die Schönheit der menschlichen Zusammenarbeit.
Von Leo Wanner
EU-Vorgabe zu Recycling: Wie viel „altes Auto“ steckt im Mercedes CLA und Porsche Macan?

EU-Vorgabe zu Recycling Wie viel „altes Auto“ steckt im Mercedes CLA und Porsche Macan?

Rund ein Viertel des Kunststoffs in neuen Autos soll künftig recycelt werden. Wo Mercedes und Porsche beim CLA und dem Macan auf Recycling setzen.
Von Chiara Sterk
Innovationsförderung: Nicht zu Tode prüfen

Innovationsförderung Nicht zu Tode prüfen

Der Landesrechnungshof kritisiert freihändige Vergaben von Fördermitteln. Aber neue Ideen sind immer mit Risiken verbunden, sagt Andreas Geldner.
Von Andreas Geldner
Kreditkarten-Chaos bei der Sparda-Bank: Urlaub ohne Geld

Zahlungsprobleme Sparda-Bank verärgert Kreditkartenkunden

Mit der Kreditkarte ein Ticket oder eine Eintrittskarte im Ausland buchen – Fehlanzeige bei der Sparda-Bank BW. Eine IT-Umstellung macht enorme Schwierigkeiten.
Von Imelda Flaig
Besuch vom Guns N’ Roses-Star: Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Besuch vom Guns N’ Roses-Star Was Stuttgart zur Paradise City von Axl Rose macht

Warum ist Axl Rose gerade in Stuttgart? Ein Auftritt mit seiner Band Guns N’Roses ist jedenfalls nicht der Grund. Schon eher seine Autoleidenschaft.
Von Peter Stolterfoht
Preise für Strom und Gas: EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Preise für Strom und Gas EnBW-Manager rechnet mit teurer Energiewende ab

Der Finanzvorstand des drittgrößten deutschen Energiekonzerns EnBW sieht die Energiewende in Gefahr. Was der Konzern von der Politik jetzt fordert.
Von Jonas Schöll
Weitere Artikel zu Handwerk Rente
 