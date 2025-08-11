Rentendebatte im Handwerk: Im Alter noch auf das Dach? Eher nicht!

Ein ums andere Mal schon hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann – und nicht nur er – schon beklagt: „Bei der Debatte denkt man oft, die Nation besteht nur aus Dachdeckern.“ Seine Botschaft: die Masse der Beschäftigten kann durchaus länger arbeiten als bis 67 – die Dachdecker sollten, bitte sehr, nicht immer als pauschales Gegenargument eingesetzt werden.

Mit so viel ungewollter Prominenz war dieser Berufsstand nie besonders glücklich, sagt Karl-Heinz Krawczyk, seit 2018 der Landesinnungsmeister des Dachdeckerhandwerks in Baden-Württemberg. „Wir haben das immer etwas negativ empfunden“, bekennt er – quasi als Negativ-Klischee, das auch junge Menschen abschrecken könnte.

Deutlich mehr Beschäftigte zwischen 51 und 65 Jahren

Früher sei es schwierig gewesen, ein hohes Lebenserwerbsalter zu erreichen. Heute sei es „gar kein Problem, bei uns länger zu arbeiten“, weil nicht mehr unter den harten Bedingungen gearbeitet werde wie einst. „Wir haben fast immer Kräne und Werkzeuge im Einsatz – und wenn es im Sommer mittags zu heiß ist, schicken wir die Leute nach Hause, während wir bei zu großer Kälte im Winter eine Schlechtwetter-Regelung anwenden“. Somit „sind wir sehr froh, dass uns die älteren Mitarbeiter noch zur Verfügung stehen, denn wenn die wegbrechen, haben wir ein Riesenloch“. Der Mangel an Fachkräften und Betriebsnachfolgern sei „ein Riesenthema“.

Laut dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks (ZVDH) war nach der neuesten Statistik Ende 2023 von insgesamt rund 60 400 Beschäftigten etwa jeder fünfte gewerbliche Mitarbeiter über 55 Jahre alt. Der Anteil der über 50-Jährigen ist vom Jahr 2000 bis 2023 von 9,6 auf 31,1 Prozent gestiegen. Der positive Trend sei nicht nur auf die Demografie, sondern auch auf den verstärkten Einsatz mechanischer Hilfsmittel wie den Schrägaufzügen zurückzuführen.

Keiner fällt vom Dach, nur weil er alt ist

Die Erfahrung zeigt: Allein wegen seines Alters fällt kein Beschäftigter vom Dach. Das Dachdeckerhandwerk, so Krawczyk, sei per se zwar gefahrenträchtiger als andere. Tatsächlich seien aber deutliche Rückgänge in der Unfallhäufigkeit festzustellen. „Wir arbeiten ja nicht mehr so wie früher, als wir nur halb gesichert auf Dächern herumgeklettert sind – das ist heute undenkbar.“ Die Unternehmer würden mittlerweile „extrem“ auf die Einhaltung der Arbeitssicherheit achten. Zu Unfällen komme es allenfalls infolge eines individuellen Fehlverhaltens.

Zu den politischen Forderungen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, hat dieser Handwerkszweig eine sehr gemischte Haltung: „Dachdeckerinnen und Dachdecker arbeiten bei Wind und Wetter, auf Gerüsten, mit schweren Materialien – ein Job, der hohe körperliche Anforderungen stellt“, sagt Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands. „Mit Ende 50 gehen viele Arbeitnehmer verloren, oft aus gesundheitlichen Gründen.“ Zwar müsse über die finanzielle Tragfähigkeit des Rentensystems gesprochen werden. Doch „kann die Lösung nicht in einer schablonenhaften Verlängerung der Lebensarbeitszeit liegen“.

„Die Grenze nicht immer weiter nach oben schieben“

Vielmehr brauche es flexible Übergänge, lebenslange Gesundheitsprävention und Umschulungen für den Einsatz in anderen Bereichen. „Hier ist auch der Staat gefordert, mit klugen und differenzierten Rentenmodellen den unterschiedlichen Belastungen in den Berufsgruppen Rechnung zu tragen.“

Auch Landesinnungsmeister Krawczyk zeigt sich skeptisch: „Bis zu einem Alter von 67 Jahren draußen zu arbeiten, ist eine Herausforderung“, sagt er. Ein Verschleiß sei mitunter unverkennbar. Es sei daher „nicht erstrebenswert, die Grenze zum Renteneintritt immer weiter nach oben zu schieben“. Und er glaube, dass die körperlich arbeitenden älteren Mitarbeiter im Handwerk allgemein „schon ein bisschen Angst davor haben, wo das alles noch hinlaufen soll, weil die irgendwann zurecht ihre Rente verdient haben“.

59 Jahre alt ist Krawczyk; schon mit 17 Jahren hat er im väterlichen Betrieb in Freiburg angefangen. 1996 hat er ihn übernommen und voriges Jahr die Chance genutzt, die Firma an einen jungen Nachfolger zu übergeben – an einen Mitarbeiter, der gerade die Meisterschule besucht hatte. Ein Glücksfall. Heute ist Krawczyk für den Landesinnungsverband aktiv und als Coach unterwegs.

45 Beitragsjahre sind eher kein großes Problem

Seine Beobachtung: Die Mehrheit komme, selbst wenn sie körperlich zum Weiterarbeiten in der Lage sei, „irgendwann auch mental an den Punkt, wo sie sagt: Jetzt habe ich so viele Jahre im Beruf gearbeitet, dass es jetzt gut ist“. Dies gelte auch bei der Rente für besonders langjährig Versicherte, irreführenderweise „Rente mit 63“ genannt. Auf 45 Beitragsjahre kommen viele Dachdecker. „Das ist für die Älteren eher kein Problem – die meisten sind nach der Hauptschule in den Beruf gegangen und arbeiten seitdem konstant im Handwerk.“ Diese Menschen seien auch „tragende Stützen unserer Gesellschaft, muss man ehrlich sagen“.

Dachdeckerhandwerk stellt sich auf ältere Beschäftigte ein



Altersstufen

Laut dem Zentralverband des Dachdeckerhandwerks waren nach der aktuell verfügbaren Statistik Ende 2023 von insgesamt 60 363 gewerblich Beschäftigten 7029 zwischen 51 und 55 Jahren (Anteil 11,6 Prozent), 6884 zwischen 56 und 60 Jahren (11,4), 3658 zwischen 61 und 65 Jahren (6,1) und 1193 über 65 Jahre alt (2,0) – insgesamt 31,1 Prozent.

Personal

Ende 2024 wurden 15 098 Betriebe gezählt. Die durchschnittliche Größe beträgt konstant 5,5 gewerbliche Arbeitnehmer. Der Anteil der jüngeren gewerblichen Arbeitnehmer bis zu 30 Jahren hat sich von rund 50 Prozent im Jahr 1985 auf 23 Prozent im Jahr 2023 mehr als halbiert. Der Anteil aller in der Branche Beschäftigten beläuft sich auf rund 99 000.

Versorgung

Das Dachdeckerhandwerk stellt mit tarifvertraglichen Regelungen Instrumente bereit, um im Falle eines vorzeitigen Ausstiegs aus dem Berufsleben finanziell zu unterstützen. So gibt es eine Zwangsumwandlung von Teilen des 13. Monatseinkommens in unverfallbare Rentenanwartschaften und eine über die Arbeitgeber finanzierte Rentenbeihilfe.