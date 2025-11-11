Für 2026 gibt es eine deutliche Rentenerhöhung von bis zu 3,73 Prozent. Doch wie viel davon wirklich bei den Rentnern ankommt, ist fraglich.
11.11.2025 - 14:12 Uhr
Zum Juli 2026 dürfen sich die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland voraussichtlich auf eine spürbare Rentenerhöhung freuen. Gleichzeitig wird in Deutschland der Mindestlohn erhöht, und Ruheständler können nach ihrer Pensionierung steuerfrei weiter arbeiten – allerdings profitieren bei Weitem nicht alle von der so genannten „Aktivrente“.