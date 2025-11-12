Für 2026 gibt es eine deutliche Rentenerhöhung von bis zu 3,73 Prozent. Doch wie viel davon wirklich bei den Rentnern ankommt, ist fraglich.

Alles steigt - von der Krankenversicherung bis zum Mindestlohn. Doch zum Juli 2026 dürfen sich die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland voraussichtlich auf eine spürbare Rentenerhöhung freuen. Neu ist auch, dass Ruheständler nach ihrer Pensionierung steuerfrei weiter arbeiten können – allerdings profitieren bei Weitem nicht alle von der so genannten „Aktivrente“.

Laut aktuellen Prognosen könnte die Anpassung zwischen 3,37 und 3,73 Prozent liegen. Doch was bedeutet diese Erhöhung konkret für den Geldbeutel? Und wie viel bleibt nach Steuern und Abgaben tatsächlich übrig?

Rentenerhöhung 2026

Die Bundesregierung rechnet im aktuellen Rentenversicherungsbericht mit einer Erhöhung um 3,37 Prozent zum 1. Juli 2026. Ein neuerer Entwurf des Arbeitsministeriums, der derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt wird, spricht sogar von 3,73 Prozent. Diese Werte sind jedoch noch nicht in Stein gemeißelt - die endgültige Entscheidung trifft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erst im Frühjahr 2026.

Grundlage für die jährliche Anpassung zum 1. Juli sind die durchschnittlichen Bruttolöhne des Vorjahres, die Beitragsentwicklung zur Rentenversicherung und die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage.

Erholsam den Ruhestand genießen oder die neue „Aktivrente“ nutzen? Foto: IMAGO/Lobeca

Was bedeutet die Rentenerhöhung 2026 konkret?

Anhand einer Beispielrechnung mit 3,73 Prozent Steigerung würde sich die Rente folgendermaßen erhöhen:

Bei 1.000 Euro Bruttorente: +37,30 Euro auf 1.037,30 Euro

Bei 1.500 Euro Bruttorente: +55,95 Euro auf 1.555,95 Euro

Bei 2.000 Euro Bruttorente: +74,60 Euro auf 2.074,60 Euro

Diese Zahlen klingen zunächst erfreulich, doch sie zeigen nur die halbe Wahrheit. Denn bei den genannten Beträgen handelt es sich um Bruttowerte. Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleibt oft deutlich weniger übrig.

Steuern und Abgaben schmälern die Rentenerhöhung 2026

Viele Rentnerinnen und Rentner unterschätzen die Auswirkungen von Steuern, Sozialabgaben und Inflation. Wer 2026 in Rente geht, muss bereits 86 Prozent seiner Rente versteuern. Dieser Anteil steigt jährlich. Für langjährige Rentner gilt ein niedrigerer Prozentsatz, aber auch hier nimmt der steuerpflichtige Anteil kontinuierlich zu.

Und selbst wenn die Rente steigt, kann eine gleichzeitige Preissteigerung den Effekt teilweise oder sogar vollständig neutralisieren. Kranken- und Pflegeversicherung werden im Übrigen vom Bruttorentenbetrag berechnet. Eine Erhöhung der Rente erhöht also automatisch auch die Abgaben. Das tatsächliche Netto-Plus liegt häufig unter einem Prozent, wie Berechnungen zeigen.

Eine Rentenerhöhung kann außerdem dazu führen, dass erstmals Einkommensteuer anfällt. Viele Betroffene müssen in diesem Fall. künftig eine Steuererklärung abgeben.

Übersicht zur prognostizierten Rentenerhöhung 2026

Bei einer Anpassung von 3,73 Prozent würden sich die Renten wie folgt erhöhen:

700 Euro aktuelle Bruttorente - 726,11 Euro ab Juli 2026 - Plus von 26,11 Euro

800 Euro aktuelle Bruttorente - 829,84 Euro ab Juli 2026 - Plus von 29,84 Euro

900 Euro aktuelle Bruttorente - 933,57 Euro ab Juli 2026 - Plus von 33,57 Euro

1000 Euro aktuelle Bruttorente - 1037,30 Euro ab Juli 2026 - Plus von 37,30 Euro

1100 Euro aktuelle Bruttorente - 1141,03 Euro ab Juli 2026 - Plus von 41,03 Euro

1200 Euro aktuelle Bruttorente - 1244,76 Euro ab Juli 2026 - Plus von 44,76 Euro

1300 Euro aktuelle Bruttorente - 1348,49 Euro ab Juli 2026 - Plus von 48,49 Euro

1400 Euro aktuelle Bruttorente - 1452,22 Euro ab Juli 2026 - Plus von 52,22 Euro

1500 Euro aktuelle Bruttorente - 1555,95 Euro ab Juli 2026 - Plus von 55,95 Euro

1600 Euro aktuelle Bruttorente - 1659,68 Euro ab Juli 2026 - Plus von 59,68 Euro

1700 Euro aktuelle Bruttorente - 1763,41 Euro ab Juli 2026 - Plus von 63,41 Euro

1800 Euro aktuelle Bruttorente - 1867,14 Euro ab Juli 2026 - Plus von 67,14 Euro

1900 Euro aktuelle Bruttorente - 1970,87 Euro ab Juli 2026 - Plus von 70,87 Euro

2000 Euro aktuelle Bruttorente - 2074,60 Euro ab Juli 2026 - Plus von 74,60 Euro

Rentenerhöhung 2026: Freuen ja – aber mit Vorsicht

Die prognostizierte Rentenerhöhung 2026 klingt zunächst positiv, doch Rentnerinnen und Rentner sollten ihre Erwartungen realistisch halten. Die endgültige Höhe der Anpassung steht erst im Frühjahr 2026 fest, wenn die Daten zur Lohnentwicklung 2025 vollständig sind.

Entscheidend ist dann, was nach Steuern und Abgaben tatsächlich auf dem Konto ankommt. Der individuelle Steuer- und Abgabensatz bestimmt maßgeblich, ob die Erhöhung wirklich im Portemonnaie spürbar wird oder größtenteils von Abzügen aufgefressen wird.

Wer also 2026 „mehr Rente“ erhält, sollte genau prüfen, ob der Gewinn real oder nur rechnerisch ist. Erst dann zeigt sich, ob das versprochene „dicke Rentenplus“ diesen Namen auch verdient.