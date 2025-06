Die Renten steigen ab dem 1. Juli 2025 um 3,74 Prozent. Doch wann genau landet die Erhöhung auf dem Konto?

Lukas Böhl 30.06.2025 - 08:26 Uhr

Zum 1. Juli 2025 steigen die Renten in Deutschland um 3,74 Prozent. Diese Rentenanpassung wurde am 30. April beschlossen und soll sicherstellen, dass Rentner an der Lohnentwicklung der Beschäftigten teilhaben. Insgesamt profitieren rund 21 Millionen Menschen von dieser Erhöhung. Doch das Plus auf dem Konto erscheint nicht bei allen zur gleichen Zeit. Der genaue Auszahlungszeitpunkt richtet sich danach, wann der Rentenbezug begonnen hat.