Was die linke Hand gibt, nimmt die Rechte: Der Staat zeigt sich bei Witwenrenten und Minijobs zunehmend knausrig. Droht bei beidem ein „Aus durch die Hintertür“?
19.06.2026 - 12:01 Uhr
Pünktlich zum 1. Juli 2026 treten in Deutschland Änderungen bei der gesetzlichen Rente in Kraft. Doch während die reine Rentenerhöhung von 4,24 Prozent auf den ersten Blick positiv wirkt, trüben andere Faktoren die Freude. Denn das Zusammenspiel aus Witwenrente, erstmaligen Anrechnungsregeln und der gefährdeten Zukunft von Minijobs bringt finanzielle Abstriche.